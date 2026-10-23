Detenido un hombre que intentó en varias ocasiones alcanzar con un cuchillo a un agente en Málaga

Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que tuvo que ser reducido después de presuntamente intentar alcanzar con un cuchillo, en varias ocasiones, a un agente en Málaga capital.

Los hechos tuvieron lugar en la noche de este pasado jueves. Un aviso al 112 sobre las 22,30 horas advertía de que un hombre vestido de negro deambulaba, esgrimiendo un cuchillo en la mano, por la plaza de Cruz de Humilladero, en la capital malagueña.

Así, una primera patrulla de la Policía Nacional, adscrita al Grupo de Atención al Ciudadano, localizó al sospechoso, conminándole de viva voz a tirar el arma blanca al suelo, haciendo esta persona caso omiso a las indicaciones policiales y vertiendo, incluso, amenazas de muerte contra los agentes, al tiempo que llegó a lanzar varias cuchilladas contra uno de los policías, que se vio obligado a extraer su arma reglamentaria al fin de desarmarlo.

En ese contexto, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado, y ante la agresividad del agresor, de 50 años, que no cesó en ningún momento de su comportamiento beligerante, la patrulla solicitó apoyo urgente.

Tras ello, una segunda dotación, en este caso de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), acudió al lugar, valiéndose el conductor del propio vehículo policial, con una maniobra precisa al volante y una velocidad proporcionada, para derribar al suelo al sospechoso.

Por último, la Policía Nacional, con la utilización, además, de un escudo de protección, desarmó al intruso, que no paró de proferir insultos y manifestaciones incoherentes contra los actuantes. Todo apunta a que tuviera sus facultades mentales mermadas.

La intervención concluyó con la detención del agresor, que recibió asistencia médica en un centro de salud por heridas de escasa entidad producidas durante la actuación, por su presunta responsabilidad en un delito de atentado a agente de la autoridad. También un agente necesitó ser asistido en centro médico con un esguince de muñeca y cervicalgia.