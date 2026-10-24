Un detenido en Mijas (Málaga) tras ser sorprendido con una granada de mano

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil en un coche patrulla. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en la localidad malagueña de Mijas por un delito de tenencia ilícita de armas cuando, al parecer, fue sorprendido portando una granada de mano.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado la detención de una persona en dicha localidad por tenencia de explosivos y han señalado a Europa Press que los hechos ya se están investigando.

Otras fuentes cercanas a la investigación han precisado a Europa Press que se trataría de un ciudadano danés de unos 35 años y que el arresto fue en la madrugada del viernes al sábado.

La detención tuvo lugar por parte de la Policía Local en la urbanización de El Faro de Calaburras, según la información adelantada por ABC.