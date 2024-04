La Junta espera que Puente "mire a Andalucía" y "se siente" para abordar "de forma sensata" el tren de la Costa del Sol

MÁLAGA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha esperado y confiado en que, tras la aprobación de la proposición no de ley en el Parlamento andaluz para reclamar el tren de la costa desde Málaga hasta Marbella, Estepona y Algeciras, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "mire a Andalucía" y "se siente con nosotros para abordarlo de forma sensata".

A su juicio, así es "como se abordan los proyectos, se abordan con reuniones y con plazos encima de la mesa", ha señalado, al tiempo que ha abogado con "ver todas las soluciones", porque "creo que, además, es que lo merecen". Es que el tren Algeciras, por ejemplo, merece que tengamos todas las vías abiertas y todos los proyectos encima de la mesa", ha apostillado.

Así lo ha señalado la consejera, que este viernes ha participado en un encuentro-coloquio organizado por el Diario Sur, al tiempo que ha asegurado que le "encantaría" tener una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ya que "la he pedido ya en varias ocasiones; la he pedido por carta, se lo he pedirlo a él personalmente cuando he tenido la oportunidad de verlo" y ha explicado que le han respondido que le daría "cita", pero todavía no se lo han dado.

En este sentido, ha contrapuesto, las "varias" reuniones mantenidas con la ministra de vivienda y "aunque tengamos diferencias, al menos, el diálogo existe", lo que ha calificado de "importantísimo". "El diálogo institucional tiene que existir y nosotros siempre tendemos la mano para eso", ha sostenido, afeando que "no he podido sentarme con el ministro, no hemos tenido ni siquiera una reunión sectorial de todos los consejeros de las comunidades con el ministro", ha criticado.

"ANDALUCÍA INFRAFINANCIADA TAMBIÉN EN INFRAESTRUCTURAS"

Por tanto, ha insistido en que Puente "tiene que darnos una cita, tiene que fijar una fecha, porque tenemos mucho de lo que hablar en Andalucía". "Andalucía está infrafinanciada en muchos sentidos, pero también está infrafinanciada en las infraestructuras y eso no puede ocurrir", ha apostillado y ha puesto como ejemplo la reclamación del tren de la costa en el Parlamento.

Por otro lado, ha vuelto a insistir en que "nos sorprendió" las declaraciones de Puente "sobre que no existía ningún proyecto del tren litoral, sobre que no existía ningún papel, que no existía absolutamente nada de lo que hablar", lo que, ha dicho, "me parece una falta de respeto a los malagueños y a los andaluces".

Así, ha recordado que "existían, se ha invertido dinero en distintos presupuestos generales del Estado durante diez años...; sí hay proyecto, pero, sorprendentemente, el ministro no lo conocía".

De igual modo, ha agregado que "también hay una reclamación de Málaga, del Ayuntamiento de Málaga, de la provincia de Málaga y de los alcaldes" y de la Junta de Andalucía, porque "nosotros también creemos en ese proyecto y creemos que hay que sentarse y hay que valorarlo".

Por tanto, tras destacar la aprobación de la PNL sobre esta reclamación en el Parlamento andaluz, la consejera de Fomento ha esperado que no sea "algo simbólico", sino que "sea también un poco un balón de oxígeno para que podamos sentarnos y podamos analizar ese proyecto necesario".

Cuestionada, en concreto, sobre si no le parece llamativo que tras tantos años no se sepa el modelo que se quiere, Díaz ha valorado el "estudio serio" del Ayuntamiento y la Diputación, que "lo tenemos en la Consejería".

"EL DEBATE Y LA NECESIDAD ESTÁ"

Por ello, a su juicio, "lo que hay que hacer es sentarse todas las instituciones que tienen algo que decir aquí en Málaga, la Junta de Andalucía, con el ministerio y tener ese debate sereno, con plazo", ya que, "no puede ser un debate sin más". "El debate ya está y la necesidad también está, estamos todos pidiendo esa infraestructura", ha sostenido.

Sobre el modelo, ha recordado que "nosotros siempre hemos dicho que a lo mejor no había que llegar hasta Marbella, que tendríamos que ampliarlo hasta Algeciras, es una opción, porque creemos que podría tener mucho éxito y creemos que es algo necesario", tanto para la Costa del Sol como para todo el desarrollo del territorio.

"Es importante podamos sentarnos y tener ese debate sereno, pero con hitos y con unas fechas claves que podamos ir sacando adelante", ha abundado.

Por otro lado, en relación con la supresión o bonificación del peaje en la AP-7 hasta que no haya tren de la Costa del Sol, la consejera ha opinado que es "sensato" y es una propuesta que "hay que sacar adelante, porque es necesaria".

Al respecto, ha recordado que "se ha hecho o se ha reclamado en otros territorios, y el Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que sí", aludiendo a Galicia "¿Por qué a Galicia sí para apoyar una investidura y Andalucía no?, se ha preguntado y ha dicho que es porque "realmente necesitan ese voto y necesitan dar y mirar a otras comunidades autónomas para mantenerse en el Gobierno el señor Sánchez o para llegar al Gobierno".

"Lo que creo y lo que siempre decimos es que Andalucía no es más que nadie, pero tampoco menos que nadie" y "nuestra obligación es defender a los andaluces", por lo que "hay que defenderlo y hay que denunciar si hay algunos agravios con otras comunidades autónomas".

Por último, cuestionada sobre si fuera ministra y no consejera respaldaría la reclamación de Andalucía, ha dicho que "lo que sí digo siempre es que si estás respaldando a otro territorio, tienes que intentar escuchar y respaldar también a otros que están pidiendo exactamente lo mismo, porque es que si no, no tiene sentido".

"Al final lo que queda es que esto es una compra de voluntades, voluntades políticas y acuerdos para mantenernos en un Gobierno como el que tenemos actualmente en el Gobierno de España", ha sostenido.