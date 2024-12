Díaz subraya que "hoy crecemos gracias a la buena situación del empleo": "Todo lo que se ha teorizado no era verdad"

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha valorado este miércoles que "hoy crecemos gracias a la buena situación del empleo" y ha incidido en que "todo lo que se ha teorizado en España en relación con el valor trabajo no era verdad".

Así lo ha señalado la ministra antes de intervenir en Málaga en la apertura del 29 Congreso Federal de UGT FICA 'Ahora Más Industria' tras ser cuestionada sobre los datos que prevén crecimiento en España.

"España es el país que crece en el conjunto de la Unión Europea", ha añadido la ministra, al tiempo que ha incidido en que "está creciendo gracias al empleo en nuestro país".

Así, ha valorado las "leyes que hemos hecho" y ha señalado que por "primera vez hemos cambiado el paradigma y es desde el empleo que España está creciendo". "Todo lo que se ha teorizado en España en relación al valor trabajo no era verdad, y hoy crecemos justamente gracias a que tenemos 21,8 millones de ocupados y ocupadas en España".

"Aquel país con el que soñaba Mariano Rajoy --expresidente de España--, de los 20 millones de ocupados, pues ya está en 21,8, más de diez millones de mujeres ocupadas", ha añadido.

También ha reconocido que "quedan muchos retos", pero "hoy crecemos gracias al empleo en nuestro país", por lo que, ha sostenido, "hay que cuidar los empleos".

"Cuando mejoramos los salarios mejoramos las cotizaciones sociales, por tanto, mejoramos la protección social, recaudamos fiscalidad y, por tanto, mejoramos los servicios públicos", ha agregado. Además, ha valorado que "es la primera vez en España que el Servicio Público de Empleo tiene un superávit fiscal de 6.500 millones de euros, a pesar de que estamos protegiendo mucho más".

Ha reiterado, por tanto, que "hoy crecemos gracias a la buena situación del empleo". "Queda muchísimo por hacer, pero vamos progresando y vamos mejorando la vida de la gente".

En cuanto a los retos "claros", ha recordado que "ahora vamos a reducir la jornada laboral, vamos a seguir subiendo el salario mínimo y hoy sale a concurso público el Estatuto del Becario para erradicar de una vez por todas uno de los nichos de precariedad de nuestro país".

"HEMOS RECORRIDO UN IMPORTANTE CAMINO EN COMÚN"

Precisamente, Yolanda Díaz ha iniciado su intervención en el citado congreso recordando que el próximo 13 de enero de 2025 cumplirá cinco años como ministra.

"Creo que hemos recorrido un importante camino en común, hemos cambiado España, los delegados y delegadas de la UGT habéis cambiado España, los delegados y delegadas de CCOO habéis cambiado España, la CEOE y Cepyme han cambiado España, hemos hecho y dado lo mejor de nuestro país, hemos cambiado el paradigma de la razón económica de España", ha valorado.

Así, ha señalado que "aquello de los Ertes que nos decían que iba a destruir nuestro país han salvado a 3.600.000 trabajadores y trabajadoras y a 550.000 empresas", pero, ha añadido, "es que hoy ya tenemos una reforma laboral que ha salido por el voto equivocado de un diputado del PP que están salvando también empleos y empresas en Valencia y en tantos lugares de nuestro país".

En este punto se ha referido a la reforma laboral y ha sostenido que "somos hoy una referencia en el conjunto del mundo", además, ha añadido "es que también hemos demostrado que la subida del salario mínimo, lejos de provocar lo que nos decían, es estupenda para mejorar la economía de nuestro país".

"Necesitamos más y mejores salarios", ha abundado, al tiempo que ha señalado que "vamos a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional en nuestro país".

La ministra ha señalado que "esto son medidas que nacen fruto del diálogo social". "A mí me gustaría que todo el diálogo social culmine en acuerdos, pero con todo salen del diálogo social y son medidas que cambian la vida de la gente". A su juicio, "para esto sirve la cosa pública. La res pública es esto. Y es muy importante para cambiar la vida de nuestro país", ha apostillado.

ESTATUTO DEL BECARIO

En otro punto de su intervención, Díaz ha aludido a que este miércoles sale en audiencia pública el Proyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en el ámbito de la empresa", que se conoce como el Estatuto del Becario.

"No podemos abandonar a la gente joven y no podemos consentir que, bajo el nombre de prácticas formativas se encubran verdaderos empleos", ha advertido, al tiempo que ha recordado que "el Estatuto lo ataja de raíz a partir de tres líneas".

En concreto, la primera, "establecer una diferencia nítida entre lo que es trabajo y lo que es formación y desterrar de una vez por todas los falsos becarios en nuestro país"; en segundo lugar, "configurar un sistema de formación en la empresa de alta calidad"; y, en tercer lugar, reconocer "el conjunto de los derechos de las personas en formación".

JORNADA LABORAL

De igual modo, durante su intervención ha valorado que en los próximos días "después de once meses de diálogo social" se va a cerrar un acuerdo con los sindicatos "para hacer lo que tenemos que hacer como reto de época: Reducir la jornada laboral".

"Vamos a alcanzar un acuerdo con los sindicatos para mejorar la vida de la gente de nuestro país", ha incidido Díaz y ha dado las gracias a los sindicatos, al tiempo que ha dicho que "me gustaría que la patronal española estuviera en el debate de época".

Ha recordado que "es la primera vez que la patronal ha estado, en esta ocasión les ha gustado, en huelga de brazos caídos. No han presentado ni un papel", asegurando que "bien que lo siento, porque no me he levantado jamás de una mesa y porque sé muy bien que aquí había posibilidad de acuerdo". Es más, ha asegurado que "son otras las razones y las ausencias de la patronal en esta materia".

"He hecho campaña electoral con una bandera: reducir la jornada laboral por mi país. Creo que merece la pena hacerlo. Sé de las dificultades, pero desde luego sé también que vamos a ver quién está al servicio de España o quién está en contra de los intereses de nuestro país", ha advertido.

En este punto, ha señalado que "los españoles y las españolas, voten a quien voten, ésta es la medida que más esperan y que más desean, voten a quien voten, incluida la extrema derecha".

"Creo, me lo han enseñado en mi casa, que estamos en política para hacer esto, para mejorar la vida de la gente", ha señalado, asegurando a los "compañeros y compañeras de la UGT, siendo difícil el reto, lo vamos a hacer, vamos a reducir la jornada laboral en nuestro país".

Por último, ha asegurado que, "a pesar del apocalípsis y a pesar de los corifeos distópicos que nos persiguen, la mala noticia para el PP es que hay legislatura para rato, que vamos a seguir gobernando".

"Además, por muy difícil que sea, tenemos una paciencia infinita, también vamos a tener presupuestos que mejoren la vida de nuestro país", ha añadido.

Por último, dirigiéndose a los delegados de la UGT ha señalado que "tenemos un futuro de esperanza. No hay nada más movilizador que la esperanza y hay esperanza en nuestro país. Nos debemos a la esperanza de este país. El odio no mueve a nadie, el odio paraliza", pidiendo "que os arrojéis a la esperanza y salgáis a defender las políticas públicas que está señalando el Gobierno de España". "No nos vamos a confundir. Vamos a dedicarnos a lo que estamos haciendo y es la política útil, alejada del ruido", ha concluido.