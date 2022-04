La Diputación de Málaga arranca las primeras obras del Corredor Verde del Guadalhorce a las que destina 800.000 euros

ÁLORA (MÁLAGA), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga invierte más de 800.000 euros en la primera obra del Corredor Verde del Guadalhorce, que será el mayor parque fluvial de España y que se han iniciado ya en Álora. Se trata de la construcción de una pasarela peatonal de madera de 90 metros de longitud sobre el río Guadalhorce que permitirá unir de nuevo para el tránsito peatonal las barriadas de El Puente y de la Estación.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el alcalde de Álora, Francisco Martínez, han visitado las obras de esta pasarela, que se integrará dentro del recorrido de la Gran Senda del Valle del Guadalhorce (GR-248). También han acudido los alcaldes de Ardales, Juan Alberto Naranjo, y de Pizarra, Félix Lozano.

Salado ha insistido en que el Corredor Verde del Guadalhorce es "un ambicioso proyecto" que promueve la institución provincial que aúna la recuperación ambiental del río, la creación de grandes espacios de esparcimiento y ocio, el acondicionamiento de senderos y paseos y la dotación de nuevas infraestructuras culturales, "generando con ello el mayor parque fluvial de España, con cuatro millones y medio de metros cuadrados".

Esta iniciativa incluye a los ocho municipios que forman parte de la cuenca baja del río (Álora, Ardales, Pizarra, Alhaurín el Grande, Coín, Cártama, Alhaurín de la Torre y Málaga) en un recorrido de 54 kilómetros, entre los parajes naturales del Desfiladero de los Gaitanes y la Desembocadura del Guadalhorce.

Salado ha agradecido a los alcaldes del Guadalhorce su trabajo y su apoyo para la creación del corredor verde, "un producto complementario al Caminito del Rey que permitirá la mejora medioambiental del río, que favorecerá la dinamización de los municipios".

Además, ha anunciado que la Diputación está trabajando en otros proyectos del corredor verde en Cártama, Pizarra y Alhaurín el Grande, que se encuentran muy avanzados.

Por su lado, Francisco Martínez ha incidido en que el puente "es muy necesario para los vecinos de ambas barriadas y mejorará las posibilidades de la zona", además de agradecer la financiación de la Diputación para ejecutar la obra así como el esfuerzo de la institución provincial para potenciar el turismo interior.

El Plan Estratégico del Corredor Verde del Guadalhorce que se ha diseñado cuenta con ocho ejes de actuación, entre los que destacan la recuperación ambiental y paisajística de las riberas del Guadalhorce, de sus afluentes y de una treintena de arroyos, incluyendo limpieza, reforestación y recuperación de acuíferos; la creación de media docena de grandes zonas de esparcimiento, con parques fluviales y áreas recreativas; el acondicionamiento de senderos, entre ellos el GR-248, y de paseos fluviales, que sumarán unos 140 kilómetros.

El propósito es aprovechar las márgenes del río como zona para caminar o desplazarse en bicicleta y a caballo. En este sentido, se prevén construir 16 nuevos puentes y pasarelas en las zonas más abruptas y para garantizar la conectividad de los cauces de ríos o arroyos.

También incluye nuevos equipamientos culturales, mejorando centros de visitantes y creando nuevos centros de interpretación del patrimonio cultural; la mejora de la movilidad y la accesibilidad, con un nuevo apeadero del tren de cercanías Málaga-Álora, zonas de aparcamiento de autocaravanas y puntos de recarga de vehículos eléctricos.

LA NUEVA PASARELA EN ÁLORA

El ingeniero redactor del proyecto y directo de la obra, Pedro García, ha indicado que la pasarela cuyas obras ya se han iniciado sustituirá al antiguo puente de hierro destruido en las inundaciones de 2012. La pasarela peatonal de madera, similar a las que se utilizan en la Senda Litoral, tendrá tres arcos de 30 metros cada uno, con un ancho de paso útil de tres metros, y posibilitará la conectividad peatonal entre las dos barriadas aloreñas mencionadas.

Ha indicado que se harán cimentaciones profundas mediante pilotes y no con escolleras para garantizar que, en caso de avenidas, no ocurra lo que sucedió hace diez años. Y ha precisado que, si no se registran problemas por las lluvias, a finales de junio se empezará a montar el primer vano del puente y a finales de julio podría entrar en servicio.

La pasarela formará parte de la etapa 2 del GR-248, entre Álora y Pizarra, que arranca en la salida del casco urbano aloreño continuando su recorrido por el monte Calvario y conectando con la barriada de la Estación.

Una vez el usuario se encuentre en este punto, se accederá a la pasarela peatonal atravesando la vía de ferrocarril por un paso subterráneo. Y, después del nuevo puente, el trazado discurrirá por la margen izquierda del río hasta el casco urbano de Pizarra.