Diputación de Málaga y Junta analizan el vallado virtual en la ganadería como herramienta de prevención de incendios

La Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía analizan el vallado virtual en la ganadería como herramienta para la prevención de incendios y el relevo generacional - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Málaga, a través de su marca promocional Sabor a Málaga, y la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Málaga han celebrado esta semana en el Centro Cultural La Térmica una reunión informativa para dar a conocer la tecnología de vallado virtual aplicada a la ganadería de precisión.

Bajo el título 'Tecnología de vallado virtual en España: una solución para el relevo generacional en la ganadería y la prevención de incendios', el encuentro ha contado con la asistencia de la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua; la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Laura Soto; el alcalde de Benarrabá, Silvestre Barroso; así como representantes del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Guadalhorce, la asociación ganadera Cabrama y ganaderos locales, entre ellos procedentes de Casabermeja.

Durante el acto se ha presentado el sistema 'Nofence' de la empresa noruega pionera en el desarrollo de sistemas de vallado virtual para ganado vacuno, ovino y caprino. Esta solución tecnológica permite a los ganaderos definir perímetros de pastoreo desde una aplicación móvil que cuenta con una conectividad mixta, por GPS y satélite, y la tecnología que incorpora este sistema permite que los collares se comuniquen entre sí mediante 'Bluetooth' en zonas sin cobertura móvil.

Los animales equipados con este collar perciben una señal acústica o pequeña descarga al aproximarse al límite fijado, aprendiendo rápidamente a respetar la zona delimitada. El collar para el ganado caprino y ovino pesa unos 500 gramos y está dotado de placa solar que ofrece una autonomía prolongada adaptada al ganado pequeño.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y RENTABILIDAD AMBIENTAL

Uno de los ejes centrales de la jornada ha sido el uso del vallado virtual como herramienta fundamental en la prevención de incendios forestales mediante el pastoreo dirigido. Asimismo, este sistema permite una mejor gestión de los pastos; que el ganado acceda a zonas de difícil vallado o remotas; una reducción de los costes debido a un ahorro en los gastos de instalación y mantenimiento del cercado, al igual que un menor gasto en piensos.

Durante la reunión, se ha planteado que esta propuesta se extienda a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), promoviendo que el ganado mantenga limpios de matorral y forraje los senderos y montes públicos de forma económica y sostenible.

El alcalde de Benarrabá, Silvestre Barroso, ha compartido la experiencia pionera desarrollada en su municipio, donde el Ayuntamiento cuenta desde hace cinco meses con un rebaño de 50 cabras equipadas con esta tecnología en un monte de 33 hectáreas. Barroso ha destacado además el notable ahorro de costes que supone este sistema.

CONCILIACIÓN, RELEVO GENERACIONAL Y MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL

Además de su impacto en la conservación del entorno natural, la jornada ha puesto en valor el papel de estas herramientas digitales para atajar la falta de relevo generacional y favorecer la conciliación laboral y el asentamiento de la población en el ámbito rural.

La aplicación móvil no solo gestiona los límites del pastoreo, sino que recopila datos de utilidad veterinaria y ganadera en tiempo real: localización constante del rebaño, detección de animales en celo (solo en el caso del ganado vacuno), alertas de escapadas o inmovilidad, e indicadores sobre el tiempo que las cabezas de ganado pasan pastando en cada área.

La tecnología 'Nofence' está implantada en la actualidad en más de 10.000 explotaciones en todo el mundo y en 1.300 en España (principalmente en el norte peninsular y en provincias andaluzas como Jaén y Huelva), demostrando en países como Noruega su capacidad para frenar el declive del censo ganadero e impulsar su crecimiento.