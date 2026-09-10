Diputación de Málaga programa 220 actividades culturales para el último cuatrimestre y anuncia una revista digital

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, compareciendo ante los medios. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga ha presentado su programación para el último cuatrimestre del año, que llega cargado de novedades, con más de 220 actividades. Además, se ha dado a conocer la puesta en marcha de la nueva web del Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) que contará con una revista digital que estará disponible a mediados de septiembre para los usuarios.

La página web albergará entrevistas y reportajes culturales que se difundirán, además, a través de sus redes sociales. El apartado de actualidad pretende tomar el pulso al trabajo de los creadores malagueños y ayudar al conocimiento y la promoción del talento más próximo.

Este contenido se sumará a la agenda de actividades del centro y a la información de servicio que facilite la experiencia de los usuarios.

El Centro Cultural MVA inicia su temporada con novedades en el sistema de acceso al auditorio para los espectáculos que requieren invitación. A partir de septiembre, solo podrán entrar en el teatro los usuarios que hayan retirado su invitación a través de la plataforma digital. Se intentará que cada asistente ocupe su butaca de forma más ordenada y que los espectáculos den comienzo con mayor puntualidad.

Para reducir la brecha digital, el centro llevará a cabo otra medida novedosa, se reservarán de lunes a miércoles 20 entradas para mayores de 65 años que podrán recoger en el Centro Cultural MVA. Además, en horario de 9,00 a 11,00 horas, estos usuarios contarán con la asistencia del personal del centro para enseñarles el proceso presencialmente y que puedan ser autónomos en la gestión de sus invitaciones futuras.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado el esfuerzo de la Diputación por llevar la cultura "a todos los rincones de la provincia" y por mejorar la programación propia con el atractivo de traer a Málaga novedades en todos los segmentos de la cultura.

ARTES ESCÉNICAS

Teatro, danza y circo conforman la programación de las artes escénicas para el último cuatrimestre del año, que incluye teatro, teatro gestual, danza, danza inclusiva y circo, dirigida tanto al público adulto como al familiar.

El ciclo 'Escénik' ofrecerá 13 espectáculos en el MVA y extenderá su programación a distintos municipios de la provincia con cinco de las compañías galardonadas en los premios de Teatro Ateneo y el Ciclo Autor.

La temporada se inaugurará el 18 de septiembre con la compañía portuguesa Janela Aberta Teatro y su espectáculo 'Cabo das Tormentas' y continuará el 2 de octubre con 'Casa-Miento (Bodas sin sangre)', escrita, dirigida e interpretada por la madrileña Carolina África. Al día siguiente, 3 de octubre, con motivo de los premiados en la Gala Premio Ateneo de Teatro, el MVA programará 'De lentejas y garbanzos', de la compañía malagueña Teatro del Gato.

El 9 de octubre será el turno de 'Operetta', de la compañía catalana Cor de Teatre. El 16 de octubre llegará 'REA 35. Memoria en movimiento', un espectáculo creado para conmemorar el 35 aniversario de Rea Danza al que le seguirá, el 17 de octubre, 'Asco' de La Fuga de Málaga. El mes concluirá con 'Nó', de la compañía gallega Elahood.

El 6 de noviembre, La Víspera presentará 'Fragmentos', un espectáculo de circo contemporáneo, mientras que el 20 de noviembre, el MVA recibirá a Titzina Teatro con 'Disección de la bondad' en tres actos.

La programación concluirá con tres propuestas dirigidas al público familiar. El 4 de diciembre, Escena Miriñaque ofrecerá 'Tá'; el 11 de diciembre, Txema Muñoz presentará 'Gota'; y el 12 de diciembre Lapso Producciones pondrá el broche final con 'Ad Libitum'. Todas las funciones para público adulto comenzarán a las 20,30 horas, mientras que las propuestas familiares se celebrarán a las 19,00 horas.

En materia de mediación, el programa 'Territorio Expansivo' desarrollará su proyecto de mediación en el Centro Penitenciario Málaga II de Archidona entre los meses de septiembre y diciembre. Se trata de una acción creada para el colectivo de hombres internos, impulsada por el equipo de Territorio Expansivo, junto al artista malagueño José Carlos Cuevas.

En formación cultural destaca en el último tramo del año el tango argentino, impartido por los docentes Victoria Martín y Matías Caporale, con una duración de 16 horas. Solo hay 30 plazas disponibles y no es necesario asistir en pareja. Es una actividad recomendada a partir de 18 años.

Por otro lado, en 'Texturas del yo', Daniela Miazzo impartirá un taller de creación artística basado en la mente, en el cuerpo y en la energía. No es necesario tener experiencia previa ni saber pintar y es una actividad recomendada a partir de 15 años.

MÚSICA

Diputación continúa su apuesta por los sonidos más estimulantes del panorama nacional e internacional dentro del ya consolidado ciclo 'Entrance'.

El MVA se convertirá una vez más en el epicentro de la agitación musical con tres propuestas únicas programadas para el último tramo del año, que transitan desde el pop más elegante hasta la experimentación electrónica de raíz.

El ciclo 'Con Sello Propio' dará cabida a la música folk, tradicional, músicas del mundo y canción de autor. Inaugurará este ciclo el 1 de octubre Ana Alcaide, compositora toledana, que lleva a cabo investigaciones sobre tradiciones y culturas antiguas y que se ha consolidado como una de las artistas españolas más reconocidas en la escena de la música folk y world music.

El 29 de octubre se podrá disfrutar de la música de la cantautora venezolana Georgina y el 21 de noviembre cerrará el ciclo la aragonesa Ester Vallejo, cantante, percusionista y compositora.

El apartado sinfónico en el MVA lo pondrán la Joven Orquesta Provincial de Málaga y la Coral Santa María de la Victoria, que el 10 de diciembre ofrecerán el 'Concierto por la Paz' con motivo de la Navidad.

En materia de documentales el ciclo 'Documentales en el MVA' reúne ocho largometrajes internacionales y nacionales que abordan temas como la memoria histórica, la resistencia social, el duelo y la relación del ser humano con la naturaleza. Todas las proyecciones son con entrada libre hasta completar aforo y en versión original subtitulada al castellano.

El cine también tendrá su espacio los días 3,4 y 5 de noviembre con el homenaje a Stephen King de parte de la Asociación Cultural y Cinematográfica de la Costa del Sol 'Unicornio', en colaboración con el MVA, con motivo del 50 aniversario del estreno de una de sus películas más señaladas, 'Carrie'.

Este homenaje nos traerá diversas actividades, que combinan literatura e hitos del séptimo arte, versarán sobre la clásicos del terror, fantasía y western, además de la presentación del libro exclusivo 'Stephen King. The Art of Horror'.

En materia de exposiciones, la Delegación de Cultura ha programado seis exposiciones en este segundo semestre en sus tres espacios expositivos, Museo de Arte de la Diputación (MAD), en Antequera; y Centro Cultural MVA y Pacífico, 54, en la capital malagueña.

Destacan las dos colectivas en la calle Pacífico con 'Presencias'. Además, el 2 de octubre será la entrega de premios del XVI Premio de Pintura 'Evaristo Guerra' de 2026, en la sala de exposiciones del convento de San Francisco.

Por último, el 18 de noviembre, a las 20,00 horas, se celebrará en el MVA la gala de la entrega del Premio a la Cultura Malagueña 'Antonio Garrido Moraga' 2026.

La novedad este año, respecto a ediciones anteriores, es que el número de premios pasa de dos a cinco con el fin de conseguir "unos premios más participativos y representativos", ha destacado el vicepresidente de la diputación.

Además, se abre la posibilidad a las personas físicas a que puedan participar de forma directa, lo que ha conseguido un récord de participación con la inscripción de 150 candidatos.