La Diputación de Málaga programa para esta semana semana conciertos, presentaciones literarias, teatro y un documental

MÁLAGA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado para la esta semana actividades culturales con conciertos, presentaciones literarias, teatro y la proyección de un documental.

Según ha informado en un comunicado la institución provincial, el miércoles 17 de abril, a las 19,00 horas, se presentará en la sala de conferencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación el libro 'Siempre alerta. Nuevas andanzas de Héctor y Nacho', de Carlos Pérez Torres, con estrada libre hasta completar aforo.

El jueves 18 de abril tendrá lugar en el centro cultural MVA de la Diputación 'Ensayo sobre una cebolla infinita', del madrileño Javier Adrada de la Torre, poemario ganador de la edición 2023 del Premio Emilio Prados para autores menores de 35 años que convoca el Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación, publicado en 2024 por la editorial Pre-Textos como parte del premio, que también cuenta con una dotación económica de 6.000 euros. La presentación será a las 20,00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

A continuación, a las 20,30 horas, y también con entrada gratuita, se proyectará en el MVA el documental de 2023 'Nosotras, mañana' ('We will not fade away'), de la directora Alisa Kovalenko, una coproducción de Ucrania, Francia, Polonia y Estados Unidos que sigue a cinco adolescentes de la región de Donbás, en Ucrania, que intentan escapar de los bombardeos rusos empezando a imaginar su futuro. En un momento determinado, y contra todo pronóstico, una oport unidad real de viajar aparece en sus vidas.

El viernes 19 de abril, la Biblioteca Cánovas del Castillo recibirá a la cuentacuentos María Isabel Garrido Asenjo "Maripimienta", que contará a los más pequeños sus 'Historias de una maleta' cuentos narrados e interpretados que interaccionan con el público y que trabajan educación en valores de forma divertida y lúdica. Será a las 18.30 horas, y las entradas se pueden reservar hasta el 18 de abril en 'https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/'.

1ª GALA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA ÁNGEL PERICET

A las 20,30 horas del viernes se celebrará en el MVA la 1ª Gala del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet, donde se presentarán once piezas de diferentes estilos y de corta duración, diez de ellas realizadas en el propio Centro Superior de Danza por docentes y alumnado, y otra, en concreto la pieza número 6, creada por Mónica Tapiador e Inma Montalvo, alumna egresada del conservatorio. Ambas trabajan actualmente en La Danse Professional como directoras artísticas de danza clásica y danza contemporánea, respectivamente.

Este día también da comienzo el ciclo 'El rock se cuela en la escuela', una actividad lúdica y didáctica que visitará cuatro colegios de la provincia para dar a conocer la música rock a los más pequeños, que aprenderán sobre los distintos estilos musicales, sobre los instrumentos, las cualidades del sonido y sus variaciones, el ritmo y la melodía, las notas musicales, los artistas y bandas más influyentes, las bandas sonoras, etcétera.

"Todo ello, en una actividad que también promueve los valores cívicos como el respeto a la diversidad, el rechazo a la violencia, la igualdad de género, las conductas saludables y el cuidado del medioambiente", ha detallado la Diputación, quien ha señalado que las dos primeras citas serán en Yunquera (11,00 horas en el CEIP Sierra de las Nieves) y en Cuevas del Becerro (17,30 horas en el salón de usos múltiples). El ciclo continuará el 29 de abril en Alfarnatejo y Almogía.

Asimismo, el viernes 19 de abril concluye Música en Cuaresma, el ciclo de la Diputación de Málaga que, de la mano de la capilla musical Maestro Iribarren, lleva la música sacra a la provincia con conciertos en iglesias y lugares emblemáticos. La última cita será en la Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria con un concierto en formato sexteto bajo la dirección del organista Antonio del Pino y con la soprano Alba Chantar, David Guillén (trompeta barroca), Alfonso Guerrero y Caridad Martos (violines) y Mauricio Gómez Yamoto (violoncello). El sexteto interpretará piezas de Händel, Mozart, Vivaldi, Corelli y el propio Juan Francés de Iribarren, entre otros. Será a las 20,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

TRENZAO Y LATIDOS EN BENAMOCARRA

El viernes 19 de abril y el sábado 20 se celebrarán en Benamocarra dos actuaciones musicales de entrada libre con motivo del XVII Encuentro de Hermandades de San Isidro Labrador y María de la Cabeza. El viernes, a las 22,00 horas, estará en el pabellón cubierto de Benamocarra el grupo Trenzao, un proyecto de tres músicos malagueños con una puesta en escena juvenil y un gran repertorio de conocidos temas nacionales e internacionales. El sábado a las 23,30 horas será el turno del grupo Latidos, un trío musical formado en el año 2000 que interpreta pasodobles, boleros y música latina.

También el sábado, a las 10,00 horas, la Escuela de Tamborileros de Málaga actuará en la Ermita del Patrón de Campillos. Las actividades musicales en la provincia continúan a las 12,00 horas con la actuación de la panda de verdiales Arroyo Conca en la pedanía El Romo (Comares).

La programación de la semana concluirá en el MVA con la compañía Sinespacio Teatro y su espectáculo escénico 'Hilos en el aire. Concha Méndez y su mundo', que da vida a la historia de esta autora del grupo de las Sinsombrero y recrea libremente una de sus obras dramáticas para la infancia nunca estrenadas: 'El pez engañado'. Haciendo uso de títeres y objetos, el espectáculo es un poema visual inspirado en el universo pictórico de su compañera Maruja Mallo. Será a las 20,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.