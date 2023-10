MÁLAGA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga vuelve a traer a la provincia a bandas referentes del blues con el III Malakafest, como Beiztegui & The Hammond Lovers y Alber Solo & The Firebird Blues que abrirán el festival el 13 de octubre en Antequera.

Tras ellos, Fuzz Kamikazes y Alber Solo & The Firebird Blues estarán en Estepona el sábado 14, y Susan Santos pondrá el broche final el 15 de octubre en el Centro Cultural MVA de Málaga capital.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Cultura, Educación y Juventud, Manuel López Mestanza, que ha recordado que Malakafest nació como una iniciativa de la Sociedad de Blues de Málaga y la Organización del Festival Internacional de Blues de Málaga, que han trabajado durante años para consolidar Málaga en el circuito internacional de las músicas afroamericanas y, concretamente, del blues.

El diputado ha destacado el gran número de amantes de este género en la provincia, tanto malagueños como residentes de otras provincias españolas y extranjeros. Por este motivo, ha explicado, apostaron por celebrar un festival de carácter internacional que hiciese de cruce de caminos en la provincia de Málaga, conectando, gracias al blues, a varias generaciones de distintas procedencias.

En 2021 se celebró la primera edición en Marbella y Torrox, y la segunda tuvo a Rincón de la Victoria y Torremolinos como municipios anfitriones, además de hacer una última parada en el centro cultural MVA de la Diputación.

Este año la primera jornada de conciertos será el viernes 13 octubre en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Antequera, donde a partir de las 20.00 horas estarán Beiztegui & The Hammond Lovers y Alber Solo & The Firebird Blues. La entrada es libre hasta completar aforo.

Beiztegui lleva toda una vida sobre los escenarios desde que empezara a dar sus primeros conciertos en su Granada natal. Ha compartido momentos y escenario con grandes músicos y bandas tanto nacionales como internacionales como Joaquín Sánchez, Ñaco Goñi, Mingo Balaguer, Mayka Edjole, Edu 'Big Hands', los hermanos Bárez, The Sleepy Roosters, Hot Nacho, El Oso y sus Sabandijas, Félix Slim, Paul San Martín, 44Dealers, Chicken' Congress, Greg Izor o Jeanne Carroll, entre otros.

Actualmente está en la creación de The Hammond Lovers con tres músicos andaluces: Jon Sande al hammond y teclados, Dani Levy al bajo eléctrico y Cote Calmet a la batería. Esta formación acaba de terminar de grabar su primer disco, que salió a principios de 2023.

Alber Solo & The Firebird Blues. Criado por Albert King, John Lee Hooker y T-Bone Walker, Alber Solo fusiona su propia influencia del blues con su amor por el funk clásico y el soul contemporáneo. Su voz se entrelaza entre una canción melódica y un aullido de blues sazonado con los toques de su guitarra. Ha compartido escenario con New York Dolls, Imperial State Electric, Carlton Jumel Smith, J.P. Bimeni & The Black Belts, Gisele Jackson and the Shu Shu's Trio, Kyla Brox...

'Grita mi nombre' es el nombre de su álbum de debut, grabado a mediados del 2015 en los Estudios Acme (Asturias). En 2018 grabó 'Lookin' Good'.

La segunda jornada del festival será el 14 de octubre en el Auditorio Felipe VI de Estepona. A partir de las 20.30 horas, subirán al escenario Fuzz Kamikazes y Alber Solo & The Firebird Blues. La entrada es libre hasta completar aforo.

Alejandro Hidalgo, Big Márquez y Lucas Castaño, fieles al sonido crudo que desprenden y a las influencias de la vieja escuela del blues y del rock clásico, apuestan por lo visceral y lo auténtico.

Desde temprana edad se conocen y coinciden en proyectos y formaciones de manera esporádica, pero es en el verano de 2023 cuando, participando en una jam session, deciden formar Fuzz Kamikazes. Ideas escritas en papel o grabadas en notas de audio fueron tomando forma y son hoy las canciones de su primer disco, que es autoproducido y grabado en cintas analógicas de carrete para así dar autenticidad y grano a la banda.

Su recorrido aún es breve pero intenso. Han actuado en numerosas salas de rock y en el Cazorleans Blues Festival, y han ganado el primer premio de la Blues Battle de Cazorla.

CIERRE EN EL MVA

El festival cerrará el 15 de octubre en el Centro Cultural MVA de la Diputación, donde estará Susan Santos a partir de las 20.00 horas. Las entradas son gratuitas y se pueden reservar a partir del lunes 9 de octubre a las 10.00 horas.

La gran pasión de Susan Santos por la música la llevó a aprender, de forma autodidacta, a tocar la guitarra y cantar. Poco a poco fue creando sus propias canciones y su estilo particular de entender la música. Crea su proyecto bajo su nombre, un power trío que mezcla rock, blues y otras músicas de raíz americana.

Durante años ha girado por festivales y salas de Europa, Estados Unidos y México. Ha participado en el Breda Jazz Festival (Países Bajos), August Blues Festival (Estonia), Puistoblues Festival (Finlandia), Kwadendamme Blues Festival (Países Bajos), ABC (Arcadia, USA), Festival Zacatecas (México), Boom Boom Club (Sutton, Inglaterra), Naturns Festival (Italia), Old Town, Temecula (California, USA), Beaverwood Club (Inglaterra), Malainey's Grill (Long Beach, USA), entre otros.

Ha editado cinco discos: 'Take me Home' (Grasa Records, 2010), 'Shuffle Woman' (Peer Music, 2012), 'Electric Love' (Paella Records, 2014), 'Skin & Bones' (Paella Records, 2016) y 'No U Turn' (TWH Records, 2019), que ha sido mezclado en Los Ángeles y masterizado en Aftermaster Studios (USA) por Peter Doell, quien ha trabajado con Glenn Frey, The Beach Boys, Willie Nelson o Tom Petty.

En 2018 ganó el premio 'Best Musician Performance' en los European Blues Awards. En 2019 fue nominada en los Texas Sounds Music Awards en Jefferson, Estados Unidos.