Los diseñadores de Málaga de Moda se lucirán este fin de semana en la Pasarela Larios

MÁLAGA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La calle Larios de la capital malagueña recibe la pasarela de moda más larga de Europa este viernes y sábado a partir de las 20 horas con la celebración de la decimotercera edición de la Pasarela Larios Málaga Fashion Week. Y lo hará con el respaldo de la Diputación de Málaga y su marca de apoyo al sector textil de la provincia, Málaga de Moda.

La vicepresidenta y diputada de Desarrollo Económico, Esperanza González, ha celebrado que durante dos días "la calle Larios se convierta en un escaparate a nivel nacional e internacional de la moda malagueña más actual y de las últimas tendencias, que desde su inauguración en 2011 reúne diseñadores, estilistas, modelos andaluces, nacionales e internacionales, que dan vida a la famosa alfombra azul".

De este modo, una decena de diseñadores adheridos a la firma Málaga de Moda mostrarán sus últimas creaciones, aprovechando este escaparate donde adquiere especial protagonismo el talento local y emergente y desde donde se abren nuevas oportunidades y proyecciones profesionales.

Se tratan de Jesús Segado, García Galiano, Teressa Ninú, Inma de la Riva, Moncho Heredia, Pepitina Ruiz, Lucía Cano y Susana Hidalgo, que recibirá el Alfiler de Oro para cerrar la jornada, el viernes 13 de septiembre. El sábado 14, a partir de las 20 horas comenzará el desfile con los adheridos a Málaga de Moda José Galvañ y Félix Ramiro.

Por otra parte, la Pasarela Larios Fashion Week, ha preparado un video para homenajear el talento, dedicación y esfuerzo de los creadores que mantienen viva la esencia de la artesanía malagueña con las firmas de complementos adheridas a Málaga de Moda Tricotá, Elegancia Barroca y el Taller de Piluca como protagonistas.

Sobre las 22 horas, será el turno del desfile concurso impulsado por la Diputación de Málaga 'Málaga de Moda talento y creatividad 2024', en el que los finalistas serán los diseñadores noveles Azahara Crisóstomo, Carmen Torres, Florencia Diambri, José Antonio Velázquez, Laura María Álvarez, Leo Bassa, María José Perujo, Raúl Doña, Rocío González, Rosario García, Samuel Reyes y Sergio Rodríguez, que presentarán un modelo cada uno.

El premio para el ganador consiste en presentar su colección completa en la siguiente edición. Este año desfila Ferrucho, ganador del certamen en 2023.

RESTO DE PROGRAMACIÓN

La Pasarela Larios Fashion Week recibe a otro elenco de prestigiosos diseñadores durante los dos días como Agatha Ruiz de la Prada; la diseñadora Btissam Dahane; la firma Hard Rock Café; la firma portuguesa Belinda Jokoth; el diseñador Juan Carlos Armas desde Tenerife; la diseñadora Rahma Kaba Fashion Style; las firmas de baño BananaMoon, Livia Montecarlo y Cala; Beyourbest Academy con la firma By Vel; el grupo distribuidor de moda, Bestseller con las firmas Vero Moda, Vila, Selected, Jack And Jones, JJXX, Only, Only&Sons y JDY.

A los Premios Alfiler de Oro y Málaga de Moda Talento y Creatividad se suman otro de talentos emergentes bajo el nombre New Fashion Talent 2024, con Nails Factory patrocinador del evento y Premio Maribel Yébenes a la profesionalidad de los modelos en pasarela, masculino y femenino.