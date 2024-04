El dj internacional Maceo Plex se suma a la programación de Marenostrum Fuengirola con un espectáculo el 27 de julio

FUENGIROLA (MÁLAGA), 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La música electrónica suena en cada edición de Marenostrum Fuengirola (Málaga) y el próximo 27 de julio el dj internacional Maceo Plex será el protagonista dentro del castillo Sohail de la localidad costasoleña. Acompañado por un elenco de artistas para este día, interpretará algunos de sus temas más conocidos.

Entre las murallas del castillo Sohail, protegiendo sonido e iluminación para una experiencia perfectamente curada, actúan cada año grandes figuras internacionales que consiguen entregar a los asistentes sus mejores espectáculos.

La marca pionera en la música electrónica de Andalucía, Satisfaxion, nacía hace 31 años con la intención de dar a este género un espacio de reunión musical. Prueba de su importancia es el documental que se estrenó recientemente en la plataforma Movistar, llamado 'Break Nation'. Sus creadores recordarán aquellos años con relevantes figuras que acompañarán al artista confirmado.

Eric Estornel, más conocido como Maceo Plex, es un dj estadounidense afincado en Valencia que ha conseguido revolucionar la escena dance y tech house con su peculiar estilo. Se ha convertido en uno de los artistas más aclamados de la escena internacional.

En julio de 2017, Estornel lanzó un nuevo proyecto conceptual titulado 'Solar', que lleva el nombre de su hijo. Es su tercer álbum de estudio, a través del cual quería crear una conexión más profunda y significativa con su audiencia. El proyecto combinó electrónica ambiental, breakbeats y melodías, con florituras de dub y techno y vocalistas invitados. 'Solar' ha sido lanzado en Lone Romantic, el nuevo sello electrónico de Estornel.

Hoy por hoy, Maceo Plex es uno de los djs/productores que están en boca de todos gracias a los tremendos hits que está publicando y gracias al flamante directo que está paseando por los mejores clubs y festivales de Europa y América.

MARENOSTRUM FUENGIROLA

El ciclo musical Marenostrum Fuengirola celebra este 2024 su novena edición. Nacido como una apuesta del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) para la proyección de la ciudad a nivel internacional atrayendo talento musical. El recinto fuengiroleño se establece como un espacio donde la cultura y la música se fusionan para ofrecer al público una experiencia inmersiva a orillas del Mar Mediterráneo, resguardado por la historia del Castillo Sohail y la Ciudad Romana de Suel.

El imponente escenario Unicaja, situado en la loma del castillo Sohail, es capaz de albergar una capacidad de más de 18.500 personas. El escenario de pequeño formato Fundación Unicaja / Castillo Sohail, adquiere la magia cultural recibiendo aquellas actuaciones más íntimas, resguardando en sus murallas históricas a los 2.400 asistentes que viven y sienten las letras de sus cantantes favoritos desde la más sincera cercanía.

Gracias al esfuerzo y afán de superación que caracteriza al recinto fuengiroleño, ha recibido los siguientes reconocimientos: seis nominaciones en los Iberian Festival Awards en el año 2023; Ciclo de Conciertos con mayor asistencia de España los años 2022 y 2023. Además, en su apuesta por la sostenibilidad dentro del plan en el que se trabaja anualmente por la mejora del espacio, fue uno de los nominados finales a 'The Green Operations Award' por los European Festival Awards en 2023.

El recinto se ha establecido como referencia nacional en los conciertos, recibiendo actuaciones que se realizan en los grandes espacios de Madrid y Barcelona. Se ha posicionado como uno de los recintos más atractivos para el público y los artistas.

Más de 500 grandes artistas han pisado los escenarios del recinto fuengiroleño. Algunos de ellos son: Jennifer López, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Bob Dylan, Robbie Williams, Rod Stewart, Santana, Ozuna, Feid, Nicky Jam, Bizarrap o la celebración del festival de Louis Tomlinson en 2022 'The Away From Home Festival'.