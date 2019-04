Dry Martina actuará en el Festival Internacional de Innovación Social 2019 del Foro de la Nueva Economía

Publicado 14/04/2019 16:09:04 CET

La ciudad de Málaga acogerá el próximo 26 de abril la celebración del Festival Internacional de Innovación Social 2019 (fiiS), que contará con la presencia de artistas como la cantante malagueña Dry Martina, que ha elegido este escenario para presentar su nuevo single en solitario 'Tú quieres mambo'.

Este evento que se celebra por primera vez en España tras su paso por diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos, y que servirá para clausurar la II edición del 'Foro de la Nueva Economía y la Innovación Social' (NESI Global Forum 2019), que desde el 24 de abril tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga (Fycma), según han explicado desde la organización.

El festival, que comenzará a las 13.00 horas y está abierto a toda la ciudadanía, combinará durante nueve horas la música de artistas andaluces con charlas inspiradoras y actividades de innovación social que pretenden abrir un camino transformador hacia un futuro mejor a través de la participación colectiva. Las entradas gratuitas pueden conseguirse en la página web.

"Con el fiiS queremos transformar la sociedad promoviendo a quienes crean soluciones reales e innovadoras que tengan un impacto positivo en la sociedad; buscamos generar una transformación personal y colectiva hacia una sociedad basada en el respeto y la comprensión", explica la coordinadora del festival, Rebeca Pastor Berezo.

Por su parte, el fundador y director de NESI Global Forum, Diego Isabel, considera que "no hay mejor manera de terminar un evento en el que, durante dos días, profesionales y expertos van a buscar conjuntamente propuestas innovadoras para dar respuesta a los retos globales del planeta, que con este festival abierto y motivador en el que todo aquel que lo desee podrá disfrutar de buena música y además llevarse a casa una nueva manera de mirar el mundo".

MÚSICA

El fiiS contará con la presencia de artistas como la cantante malagueña Dry Martina, que ha elegido este escenario para presentar su nuevo single en solitario 'Tú quieres mambo'; la gaditana Brisa Fenoy, que abandera en sus canciones el derecho a la igualdad; el grupo cordobés El Duende Callejero; y los también malagueños María Peláe, Frutería Toñi y la banda de música electrónica We are not DJS.

Además de cantar, también se dirigirán al público para destacar la importancia de perseguir los objetivos que uno desea y defender sus orígenes.

Asimismo, intercaladas con su música se compartirán testimonios e iniciativas sociales que están trabajando por construir un mundo mejor, más justo y solidario, donde las personas y el planeta son el fin último, no el medio.

Testimonios como el de Carlos Rodrigo, madrileño de 36 años que aspira a convertirse en entrenador de fútbol con licencia UEFA desde su silla de ruedas; o el de Jonathan Herzfeld, reconocido como uno de los Líderes Responsables 2018 de la Fundación BMW por su trabajo en la promoción de la innovación social en América Latina y el mundo. E iniciativas como Málaga más bella, que pretende utilizar el arte urbano como medio de transformación social; Fundación Goteo, plataforma que promueve el crowdfunding para hacer realidad proyectos de innovación social; o Asociación Arrabal AID, que lleva a cabo proyectos de bioconstrucción, participación ciudadana y emprendimiento.

Además, los asistentes podrán participar en más de 20 actividades preparadas por distintas organizaciones sociales y empresas que destacan por su innovación social. Jóvenes, niños, mayores, emprendedores y cualquier persona comprometida podrá disfrutar de estas actividades y hacer un viaje en el tiempo para conocer la 'Ciudad 2030', que se construirá en el patio central del Fycma.

Tanto el fiiS como NESI Global Forum están coorganizados por el Ayuntamiento de Málaga, el centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga y la Universidad de Málaga, con el respaldo de CIFAL Málaga, dependiente del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (Unitar).

Además, cuentan con la colaboración especial de la Wellbeing Economy Alliance (WEAll), una iniciativa global que conecta movimientos que trabajan para crear una economía al servicio de las personas y el Planeta.

Otros colaboradores son BMW Foundation Herbert Quandt, Fundación Goteo, Totten y Asociación Arrabal. Vice es medio colaborador, Cervezas Victoria será la cerveza oficial del festival y Voi será el partner de movilidad poniendo sus patinetes a disposición de los asistentes para que cuenten con un medio de transporte sostenible.