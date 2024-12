Efraín Campos, nuevo coordinador local de Izquierda Unida en Málaga capital

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asamblea local de Izquierda Unida en Málaga capital ha renovado su dirección local y ha designado a Efraín Campos como nuevo coordinador local, sin ningún voto en contra del nuevo consejo local. Así lo ha informado la formación, que ha dado parte de esta elección en el marco de la 25º asamblema municipal de IU.

El recién elegido coordinador local, Efraín Campos, adelanta que "Izquierda Unida Málaga sale más fuerte, cohesionada y reforzada de esta asamblea, salimos con la determinación de darlo todo en la disputa por la hegemonía política en la ciudad de Málaga. Nos marcamos como reto acabar con los años de hegemonía del PP y de Francisco de la Torre al frente del Ayuntamiento de Málaga".

Campos hace un llamamiento a toda la militancia a "arremangarse y trabajar para construir, desde la ofensiva, una alternativa de izquierdas que haga posible una Málaga de todas y para todas".

La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, ha saludado la designación de Campos como nuevo coordinador y explica que "con esta asamblea culminamos un proceso de debate y planificación interno del que salimos fortalecidas y a la ofensiva, con la firma determinación de que es necesario construir una alternativa democrática que plante cara al PP en la ciudad de Málaga".

Morillas avanza que "a partir de ahora reforzamos el propósito de tejer alianzas para lograr una alternativa que esté en condiciones de disputar el gobierno al PP en Málaga. Hay una mayoría absoluta del PP que hace aguas. Cada vez tiene menos legitimidad. La gente sale a la calle a decir que no se puede vivir una ciudad en la que los precios de la vivienda son prohibitivos, que no se puede vivir en una ciudad en la que se privatizan espacios públicos y zonas verdes como el parque de Oeste, que no se puede en una ciudad que ha apostado todo a la turistificación".

Desde Izquierda Unida, han explicado que la asamblea contaba con dos candidaturas, la liderada por el nuevo coordinador, Efraín Campos, que ha obtenido el 57% de los votos, mientras que la que encabezaba Francisco Guzmán ha recabado un 42,4%. Representando las abstenciones, el 0,6% de los sufragios.

En la asamblea también se han aprobado "por unanimidad" dos resoluciones, una de reconocimiento al histórico dirigente y 'alcalde moral de Málaga', Antonio Romero, recién fallecido, y otra de rechazo al "cierre y privatización" del parque del Oeste por parte del equipo de Gobierno local para la celebración del festival de las linternas.