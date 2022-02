Espadas augura que las elecciones andaluzas serán "determinantes" para "parar" a Vox tras quedar el PP "descabezado"

MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha exhortado este jueves a los socialistas andaluces a "parar de forma clara y terminante a la extrema derecha" de Vox en las próximas elecciones autonómicas, que augura que serán "determinantes para España" en un contexto en el que el PP ha quedado "descabezado" tras el conflicto entre el presidente nacional del partido, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Juan Espadas se ha hecho eco de este conflicto interno en el PP que ha explotado este jueves en el transcurso de su intervención en el primer Comité Director --máximo órgano entre congresos-- que el PSOE-A celebra desde su llegada a la Secretaría General, en julio de 2021, que se ha desarrollado en Málaga.

El líder de los socialistas andaluces ha advertido, en referencia al PP, que "ese partido de Aznar en el que todos estaban juntos ahora es dos partidos que no pueden vivir sin estar juntos" --en alusión al PP y a Vox--, si bien este jueves, "para desconcierto general", el Partido Popular ha vuelto "a liarla con dos elementos que no son nuevos" para ese partido, según ha abundado, como son "corrupción y espionaje".

Espadas ha señalado que lo que está "encima de la mesa" tras esa "lucha de egos, de poder", es el binomio "Casado-Ayuso", y "esa realidad hace que tengamos" en Andalucía "a un presidente Moreno Bonilla" que estaba "despistado mirando a ver qué pasaba en Castilla y León" --en las elecciones del pasado domingo-- "para ver qué hacía en Andalucía", que "ahora no sale del despiste mirando a ver qué escenario tiene de gobernar con Vox en Andalucía si es que tuviese los votos para ello" en las próximas autonómicas, y que "ya no sabe muy bien si es de mamá o papá, de Casado o de Ayuso", y "dónde se queda en medio de este lío" interno del PP.

"Esto es nefasto para Andalucía y España", según ha advertido Espadas, porque "nos lleva a un escenario donde tenemos descabezado al primer partido de la oposición en España", un PP cuya "debilidad lo único que hace es hacer crecer a la extrema derecha", según ha opinado.

"En ese escenario, de aquí hoy no debe salir ningún socialista sin un compromiso más fuerte de que las elecciones en Andalucía serán determinantes para el futuro de España, porque tendremos que parar de forma clara y terminante a la extrema derecha", ha proclamado Espadas antes de agregar que "nos va a tocar", aunque "no sabemos cuándo", en alusión a que aún no se conoce la fecha en la que se convocarán las próximas elecciones andaluzas, previstas para este año 2022.

