Espadas: "No se extrañen si ante el colapso mental del Gobierno andaluz reclamo que no hace falta acabar la legislatura"

MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha dicho este jueves que "en las próximas semanas no se extrañen si ante la incapacidad de gestión y de colapso mental que empiezo a ver en el Gobierno andaluz, soy yo el que le reclamo a Juanma Moreno que para esto tampoco hace falta acabar la legislatura".

"Tenemos un Gobierno andaluz que no está en lo que está, que sigue acumulando semanas de retraso en explicarnos los proyectos con fondos europeos en Andalucía y que, además, niega la evidencia de un sistema sanitario público colapsado y que no da respuesta a los ciudadanos", ha aseverado Espadas.

Así, en declaraciones a los periodistas en Málaga, tras reunirse con los sindicatos CCOO y UGT, ha manifestado que "si Moreno tiene claro que no tiene más cosas que hacer en este mandato, que no fuerce", preguntándose "cuánto más vamos a seguir hablando de cuándo son las elecciones y cuándo vamos a hablar de lo que pasa en Andalucía".

Para Espadas, el resultado de las elecciones en Castilla y León "ha modificado completamente" el panorama político andaluz, señalando que el consejero Elías Bendodo "que era el autor de la teoría de la pinza, la ha tirado directamente y ya ni hay pinza, ni obstáculo para terminar la legislatura". "Fíjate qué rápido se cambia un guion", ha asegurado.

Así, ha indicado que el Gobierno andaluz lleva "diciendo a los andaluces que se sienten amenazados si no apoyamos cualquier iniciativa, bloqueados cuando les preguntamos por la sanidad", y ante eso las declaraciones que hacían Moreno y Bendodo eran "tendremos que convocar". "Pues la noche del domingo eso desapareció, ahora el PP ha decidido que terminamos la legislatura", ha apuntado el líder socialista.

Ha indicado que Andalucía "necesita un gobierno que gobierne" porque "nos estamos jugando la sanidad, la educación, los fondos europeos", pero ha lamentado que Moreno está "instalado como estos meses en sus cálculos electorales, ahora está en ver cómo se resuelve la crisis de Castilla y León y desde esta mañana también está instalado en la crisis de su partido".

Al respecto, ha ironizado sobre si el también presidente del PP andaluz "es de Ayuso o de Casado, estoy tan perdido con esa serie negra de Netflix en la que se ha convertido lamentablemente el PP en España que no sé Moreno dónde se sitúa, pero entiendo que este nuevo lío del PP le afecta en su capacidad de gestión, en sus expectativas electorales o en sus calculo de cuando convocar".

Asimismo, se ha preguntado si "definitivamente" Moreno "comparte que no quiere ni gobernar con Vox ni el apoyo después; lo digo porque lleva tres años apoyándose y de repente parece que no quiere". "Los andaluces quieren saber si, como yo pienso, PP y Vox no solo están dispuestos a trabajar juntos sino que ese es el escenario al que quieren llevar a Andalucía y a España", ha subrayado.

Espadas ha hablado de la "obsesión" de Moreno y Bendodo con el PSOE: "Comprendo que nos teman porque han sido muchas victorias electorales y temen a nuestra maquinaria y la confianza que nos pueden dar los andaluces, pero que eso no le atenace hasta el punto de no ser capaz de gestionar la realidad de hoy de los problemas de los ciudadanos".