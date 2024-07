Espadas critica que las políticas de Moreno y De la Torre sobre vivienda "son las mismas, no hacer absolutamente nada"

MÁLAGA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha criticado este lunes que las políticas en materia de vivienda del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "son las mismas, no hacer absolutamente nada".

Además, ha exigido que se "tome decisiones, construir viviendas, ejecutar los presupuestos y limitar los precios de vivienda al alquiler, como se puede hacer declarando Málaga, como otras ciudades turísticas, ciudad tensionada en esta materia".

Así lo ha señalado Espadas en Málaga capital junto con el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, donde ha mostrado también apoyo a los vecinos en relación con el problema de la vivienda, que, como ha recordado, "está siendo objeto de movilizaciones en la calle, de reivindicaciones, de protestas".

"La vivienda y el acceso a ella no se va a resolver simplemente cruzándose de brazos o como está sucediendo en esta ciudad, dando la atención exclusivamente al turismo y no a los vecinos y vecinas de Málaga, a los malagueños y las malagueñas que, en definitiva, se sienten ninguneados o en muchos casos incluso expulsados de su ciudad para dejar sitio a que siga creciendo el sector turístico en la capital", ha apostillado Espadas.

También ha recordado que en estos días se cumplen dos años del acceso a la Presidencia de la Junta, en esta legislatura, de Juanma Moreno, y ha advertido de las políticas de Moreno y De la Torre en materia de vivienda, que "son las mismas, no hacer absolutamente nada". "No hacer nada significa que cada vez hay menos vivienda para que puedan acceder en un precio razonable sin dejarse en ello todo el sueldo de un mes los vecinos y vecinas de esta ciudad", ha dicho.

"Cuando no se hace nada por parte de los responsables públicos sencillamente, en esa ley de la jungla, vence la especulación, vence el dinero, vence el negocio y, en definitiva, pierden los vecinos", ha lamentado.

Por ello, ha dicho "alto y claro" a "quien tiene la competencia exclusiva en materia de vivienda, que es la Junta" y "a quien tiene las competencias para decidir qué se hace o no en esta ciudad, que es su alcalde" que "ya está bien, que hasta aquí hemos llegado".

Así, ha incidido en la vivienda "necesita que se tomen cartas en el asunto en Málaga" y que "se hagan tres cosas", siendo la primera "invertir en promover vivienda a precio asequible". "Hay que construir más viviendas a un precio razonable para que la gente pueda alquilarla mayoritariamente o en algún caso también poder adquirirla", ha agredido.

Como ejemplo, ha puesto que Moreno "en 2018 se comprometió con los andaluces cuando llegó al Gobierno andaluz a construir nada más y nada menos que 40.000 viviendas a precio asequible en Andalucía. Lo dijo en 2018, está en su programa electoral; lo volvió a repetir en el programa electoral de 2022", asegurando que "viviendas construidas y terminadas y entregadas no llega a 1.000 en toda Andalucía. 40.000, señor Moreno Bonilla, su compromiso, su gestión no llega a 1.000".

Espadas ha señalado que "no vamos a resolver el problema de la vivienda en Andalucía si la Junta se deja, como ha ocurrido este último año de nuevo, la mitad del presupuesto público de viviendas sin gastar".

Ha insistido, por tanto, en que "no se va a resolver ese problema si no tenemos un Gobierno andaluz que gestione bien la competencia en materia de vivienda" y ha criticado que la Junta "lo hace fatal".

Por otro lado, ha incidido en que "hay que regular el precio". "El precio, que sube exponencialmente en los últimos años, no es como consecuencia de una ley, como dice ahora el PP o la derecha aprobada hace un año". "Es como consecuencia de que, en definitiva, aquí se está especulando con la vivienda. Aquí se está utilizando la vivienda no para favorecer el derecho a acceder a una vivienda, sino sencillamente para hacer negocio con ella".

Espadas ha defendido que "las administraciones tienen que intervenir, porque hay que equilibrar esa ecuación, hay que frenar, definitivamente, los alojamientos turísticos que están absolutamente descontrolados en Andalucía y en los principales destinos turísticos y en otros puntos de España", añadiendo, en este punto, que "eso lo saben" Moreno y De la Torre y "no hacen nada", por lo que ha instado a "tomar medidas".

Por tanto, ha exigido al PP "que deje la ley del mercado, la ley de la jungla, y se preocupe de los ciudadanos y se preocupe de protegerlos". Para ello, "tiene que tomar decisiones, construir viviendas, ejecutar los presupuestos y limitar los precios de vivienda al alquiler, como se puede hacer declarando Málaga, como otras ciudades turísticas, ciudad tensionada en esta materia".

Por otro lado, ha dicho que un destino turístico de calidad, como Málaga, "que queremos que lo sea y que lo siga siendo muchos años, porque genera empleo y riqueza, al final es el problema de la gallina de los huevos de oro, que puede acabar siendo un problema y, por tanto, perdiendo la calidad el propio destino turístico si no se equilibra con la realidad de la necesidad de vivienda de sus vecinos y de sus vecinas".

"En la planificación integral, en el equilibrio de la oferta y la demanda, como siempre está, la solución", ha asegurado Espadas, que ha dicho que los vecinos "deben alzar la voz" y "los socialistas vamos a ayudarles a hacer de altavoz en las instituciones para que se les escuche", aunque ha esperado que "el sentido común se imponga y que no se llegue más tarde de lo que ya es hoy en esta cuestión".

PÉREZ: "LAS MEDIDAS QUE PONE DE LA TORRE NO SIRVEN PARA NADA"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, se ha referido al "crecimiento exponencial" de los pisos turísticos en la provincia de Málaga y en la ciudad y ha criticado que, "después de la medida que tomó el alcalde, que anunció que iba a poner medidas para reducir el número de pisos turísticos", en "tan solo un mes son 300 viviendas más turísticas las que hay en estos momentos".

"Las medidas que pone De la Torre no sirven para nada", ha advertido, al tiempo que ha vuelto a criticar las declaraciones últimas del regidor en relación con la vivienda: "Creo que el señor De la Torre, que siempre ha vivido en una cuna pudiente, donde siempre lo ha tenido todo, olvida que la inmensa mayoría de los malagueños cuando no pueden comprar una vivienda, cuando no pueden alquilar, como pasa ahora, se tienen que ir".

Así, ha criticado que "esa es la realidad" y "lo que encontramos es un alcalde insensible que invita a la gente que se vaya de Málaga y, sobre todo, es incapaz de poner una sola medida para impedir que la gente se vaya". "Esto es un éxodo en toda regla", ha apostillado.

También ha afeado a De la Torre que "se niega" a "tomar medidas valientes" y declarar a Málaga zona tensionada, que, según Pérez, "es una medida necesaria, urgente, que se la vamos a seguir reclamando al alcalde para que entienda perfectamente que esto tiene que cambiar". "Si no cambia, el problema que tiene la ciudad de Málaga irá creciendo", ha dicho.

Ha dicho, además, que lo primero que tiene que hacer el regidor es "reconocer que Málaga tiene un gravísimo problema de vivienda". "Málaga tiene que ser una ciudad para vivir y no para sobrevivir", ha sostenido, añadiendo que "hace falta un cambio de modelo de vivienda".

Por último, ha preguntado "dónde está la Junta", que es la que tiene "las competencias en materia turística, en materia de viviendas". "Moreno lo que está haciendo es reírse de todos los malagueños, es incapaz de poner solución a las situaciones que estamos viviendo y sobre todo nos está engañando a todos los malagueños porque prometió mucho para Málaga y lo que ha hecho es no hacer nada por Málaga", ha concluido.