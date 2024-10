Exalcalde de Benalmádena (Málaga) niega acoso laboral a trabajador y asegura que hay motivación política tras la demanda

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Benalmádena (Málaga) Víctor Navas mantiene que no hizo acoso laboral a un trabajador del Ayuntamiento de esa localidad costasoleña que interpuso en 2022 una demanda por este motivo contra él, así como contra el coordinador general de los Servicios Operativos y al encargado general. Además, el exregidor socialista considera que hay una motivación política detrás de esta demanda.

En este sentido se ha pronunciado Navas en declaraciones a Europa Press después de que, según ha manifestado, el juicio en relación con dicha demanda previsto para este pasado martes, 22 de octubre, haya sido aplazada por el juez para el próximo 4 de noviembre.

"Creo que hay que preguntarse por qué alguien que es trabajador del Ayuntamiento de Benalmádena, que dice sentirse acosado, no tiene a los sindicatos de su parte. Y también hay que preguntarse por qué la Comisión de Acoso Laboral, que se abrió cuando este hombre decidió denunciar, se cerró diciendo que no había motivos para el acoso", ha señalado Navas.

El exregidor del PSOE también cuestiona por qué le ha denunciado a él en calidad de alcalde, "pero denuncia a un encargado de los Servicios Operativos, denuncia a un funcionario con funciones de organización y, en la primera denuncia que hizo al Comité de Acoso Laboral del Ayuntamiento, mete a siete personas, que eran todos sus compañeros".

Y al respecto añade que "como dice el propio acta de la Comisión de Acoso Laboral, no puede haber una trama de acoso laboral contra un trabajador. Entonces, este hombre, que además es activista del Partido Popular, denuncia al alcalde del PSOE registrando una demanda en el juzgado".

"Nosotros vamos a defendernos porque nada de lo que dicen es cierto", afirma Víctor Navas. "Yo no he acosado a nadie en mi vida. Además, un alcalde no se dedica a acosar a la gente", añade.

Y preguntado por posibles motivos de tipo político tras la denuncia, asegura: "Yo sí considero que hay una motivación política. Sí, porque no es normal. En caso de que fuera cierto que este hombre ha sido acosado laboralmente... no por mí, ¿qué pinto yo en esa demanda? A mí se me ha metido porque soy quién soy. Si no, no se me mete".