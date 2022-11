Expertos andaluces se reúnen en Málaga para afrontar retos como la oncología de precisión o la innovación terapéutica

En Andalucía, más de 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en 2022

MÁLAGA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 expertos se reúnen en Málaga en el IX Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) para afrontar retos como la implementación de la oncología de precisión de forma equitativa en todos los pacientes andaluces que la requieran y la necesidad de agilizar los procesos para acceder a nuevos fármacos o de que la innovación terapéutica se aplique de forma eficaz y rápida en la práctica clínica.

El congreso, que se celebra en la capital de la Costa del Sol los días 10 y 11 de noviembre, ha contado este jueves con la presencia del presidente de la SAOM, Antonio Rueda Domínguez; la vicepresidenta, Ana Laura Ortega, y la responsable del Comité Científico del congreso, Elisabeth Pérez, quienes han informado en declaraciones a los periodistas de la situación de la atención oncológica y las últimas novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer en Andalucía.

De este modo, Rueda ha asegurado que "tenemos un reto importante en Andalucía en el tema de la oncología de precisión". Los pacientes con cáncer "cada vez más necesitan disponer de técnicas de biología molecular y de secuenciación molecular de su tumor para poder acceder a la mejor innovación terapéutica, y aunque hemos mejorado muchísimo en este aspecto en los últimos años, todavía quedan cosas por hacer".

El presidente de la SAOM ha subrayado que "no todos los pacientes necesitan ser secuenciados", pero que existen dolencias en las que hay pequeños porcentajes de enfermos, por ejemplo del 1%, que posee una alteración molecular que no tiene el 99% restante. "Si no secuencias al paciente y los tratas a todos por igual, a ese 1% le vas a poner un fármaco que no va a ser eficaz y que solo aporte toxicidad y daño", ha asegurado.

Por ello, han insistido en la necesidad de que la realización de la secuenciación esté generalizada por el mismo sistema en todos los hospitales andaluces "y no dependa de iniciativas individuales de cada centro sanitario, de forma que el acceso sea equitativo para toda la población andaluza".

Por su parte, la vicepresidenta de la SAOM ha explicado que los estudios moleculares permiten conocer algunas características más del tumor, no solo el tipo de célula o del órgano del que se origina, como en una biopsia, "sino otra serie de características intrínsecas del tumor que proceden de su ADN, de sus genes", ha apuntado Ortega, para saber cómo va a comportarse y seleccionar los tratamientos más eficaces.

La responsable del Comité Científico del congreso, por su parte, ha afirmado que la prueba de secuenciación es "compleja de hacer y no beneficia a todos los pacientes, es importante seleccionar". El análisis de este tipo de exámenes arroja "miles de millones de datos" y requiere un procesado bioinformático, para lo que ya desde la SOAM "cuentan con especialistas que ayudan", ha indicado Pérez.

Los expertos han reiterado la necesidad de que se mejore el acceso a esta técnica, que "debe ser igual que cuando uno pide una analítica", y que "ahora mismo los pacientes sí tienen acceso a la secuenciación pero no con la facilidad que podríamos pedir un TAC o un PET", y también han pedido mayor celeridad en disponer de los resultados de la prueba.

TIEMPO DE NEGOCIACIÓN PARA ACCEDER A FÁRMACOS

Por otro lado, otro de los retos a tratar en el congreso es el acceso a fármacos de última aprobación por las agencias reguladoras, aspecto que en España "está regularizado por el Ministerio de Sanidad y no por las comunidades autónomas", ha asegurado el presidente de la SAOM.

En este sentido, Rueda ha insistido en la necesidad de que los procesos de negociación entre el Ministerio y la industria farmacéutica para financiar un fármaco "dure una semana, pero no más de un año o dos". "Lo que reclamamos es que esa decisión, si el fármaco es útil, se tome con la máxima celeridad posible y podamos trasladarlo a los pacientes lo antes posible", ha manifestado.

También ha recalcado que "un fármaco que funciona nunca es caro. El fármaco caro es el que no funciona, valga 100 euros o 3.000 euros, lo que tenemos que hacer es optimizar el uso del fármaco". En esta línea ha expresado el "compromiso" de los médicos con la sostenibilidad del sistema sanitario, así como su intención de "usar los fármacos con el máximo criterio de eficiencia posible".

Asimismo, en el encuentro médico habrá una mesa relacionada con aspectos éticos de la atención oncológica, como el abordaje de la eutanasia, y de la protección de datos de los pacientes, debido a que en la oncología "hay una alta carga de investigación", así como el aspecto ético de la innovación terapéutica.

DATOS DE CÁNCER EN ANDALUCÍA

Según han señalado desde la SAOM, en Andalucía, más de 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en 2022, siguiendo así "la tendencia progresiva de crecimiento general en esta enfermedad".

Este incremento se debe al aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, así como a la mejora de la detección precoz, aunque más de 55% de los hombres y más del 60% de las mujeres logrará superarlo gracias al crecimiento de la tasa de supervivencia y la mejora de la calidad de vida, que se ha duplicado.

Los datos en Andalucía son similares a los que se registran a nivel nacional y europeo, tanto en la incidencia o nuevos casos como en la prevalencia, con un crecimiento en los últimos años debido a diferentes factores, como unos hábitos de vida poco saludables y a factores como el aumento de la esperanza de vida y a un mejor diagnóstico precoz.

Los tumores más frecuentes que serán diagnosticados en 2022 en Andalucía, sumando ambos sexos, serán el colorrectal, mama, pulmón y próstata. En el caso de los hombres, serán los de próstata, pulmón, vejiga urinaria y colon y rectal, y en el caso de las mujeres, los de mama, colon y recto, y pulmón.