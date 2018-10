La exposición 'Hullo, Hullo...' de Rose Wylie se despide del CAC Málaga con más de 36.600 visitas

Publicado 11/09/2018 11:10:42 CET

MÁLAGA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Hullo, Hullo...', con 29 pinturas de la artista británica Rose Wylie, algunas de ellas expuestas por primera vez, se despide del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga con un total de 36.623 visitas.

Wylie no pinta lo que ve en el mundo exterior, sino lo que está en su mente, esta es su originalidad. El título de la muestra, inaugurada en el CAC el pasado mes de mayo, está relacionado con el gusto de la artista por la repetición como los artistas dadaístas representaban en sus obras.

Además, 'Hullo, Hullo...' está compuesta por obras desde 1992 a 2017; en total 25 años de creaciones que repasaban las temáticas más recurrentes y variadas de la artista, como los animales, el deporte, la guerra, la historia, el cine, o las muñecas de papel recortable, han informado desde el CAC Málaga.

Nacida en los años 30, Wylie sorprende y atrapa por la energía, vivacidad y frescura de sus obras. La artista crea a través del filtro de su memoria e introduce letras en sus obras como meros motivos o apoyo, según ha señalado la pinacoteca a través de un comunicado.

Han señalado que la artista en ocasiones abandona los pinceles para pintar directamente con sus manos y se inspira en muy diversas y variadas fuentes como la historia, cine, cómics, noticias, anécdotas, vida cotidiana, famosos o deporte.

Rose Wylie (Kent, Reino Unido, 1934) siempre quiso dedicarse al arte. Entre 1952 y 1956 estudió en las escuelas de arte Folkestone y Dover School of Art. En la escuela conoció al que sería su marido hasta el fallecimiento de este en 2014, el artista Roy Oxlade.

Wylie se dedicó a la enseñanza, abandonando la idea de ser artista para poder dedicarse a sus tres hijos. Después de casi 20 años volvió a pintar, matriculándose en el Royal Collage of Art donde se graduó en 1981. Poco después empezó a trabajar sin excesiva dedicación y a exponer de manera esporádica en Londres y en el sur de Reino Unido.

Su reconocimiento se produce después de representar a su país, con 76 años, en la exposición Women to Watch en el National Museum of Women in the Arts, Washington DC, en 2010. Desde entonces, ha tenido una rápida proyección internacional en Nueva York, Moscú, Alemania, incluso en la Tate Britain.

Ha recibido importantes premios como el Premio Paul Hamlyn Award en 2011, el Premio John Moores Painting en 2014, el mismo año que fue elegida Senior Royal Academician y el Charles Wollaston Award en 2015. Además, ha realizado exposiciones individuales en varios países y sus obras pueden encontrarse en colecciones en Estados Unidos, Europa o Asia.