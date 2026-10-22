Felipe González califica de "antidemocrático" llevar los decretos de vivienda a la Diputación Permanente

1127730.1.260.149.20261022151823 El expresidente del Gobierno Felipe González participa en el Encuentro de Líderes 'Liderazgo y visión global' organizado por el Círculo Empresarial de Málaga - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha calificado este jueves de proceso "antidemocrático" la próxima votación de la Diputación Permanente de los dos decretos de vivienda que tumbó el Congreso de Diputados el pasado 2 de octubre.

González, durante el Encuentro de Líderes 'Liderazgo y visión global' organizado por el Círculo Empresarial de Málaga, ha afeado al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "llevar unos decretos que tumbó previamente el Parlamento".

En este sentido, ha declarado que se siente "abochornado" de lo que está pasando ahora, "que se esté realizando política con la Diputación Permanente".

"La Diputación Permanente dice que sí a lo que el Pleno del Congreso ha dicho que no; simplemente es antidemocrático, no respeta la reglas del juego", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que le "asombra" que ocurra.

Asimismo, ha incidido en que la Diputación Permanente "debe actuar" en asuntos de máxima urgencia. En este sentido, González ha puesto de ejemplo la crisis de Ceuta o las Danas.

Así, el expresidente del Gobierno ha criticado a Sánchez por querer gobernar "a golpe de decretazo", mientras que ha aseverado que el Gobierno "ha incumplido durante cuatro años la Constitución al no aprobar los presupuestos, una legislatura entera".

"El liderazgo no puede ser un liderazgo mercenario. No se saca provecho personal del liderazgo. En la medida en que un líder aparezca sacando un provecho personal del ejercicio del liderazgo pierde la calidad del liderazgo", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que "si no tienes auctóritas cuando pierdes el BOE, no eres nada, cero", ha afirmado.

Ha añadido, por otro lado, que "hace mucho tiempo que estamos achicando el espacio democrático en el mundo occidental al que pertenecemos" y ha añadido que "que yo, que creo en la democracia, siento que estoy en minoría. La democracia tiene reglas, tiene forma y fondo; incluso cuando fallamos en la forma, fallamos en el fondo".

González ha insistido en que para solucionar la crisis de la vivienda, "son necesarios los pactos y poner de acuerdo a todos los actores". Al mismo tiempo, ha pedido reformas urgentes en las infraestructuras, como el abastecimiento de suministro eléctrico en Málaga.

Ha apostado por un plan público-privado "que ponga en coordinación a la Administración central, autonómica y municipal para desarrollar la vivienda de manera ordenada". Ha reiterado la "necesidad" de eliminar burocracia, liberar suelo e impulsar la colaboración entre entidades públicas y empresas.

También durante su intervención el expresidente del Gobierno ha recordado a los líderes catalanes amnistiados que "uno puede ser independentista, pero no saltarse las reglas de juego".

González también se ha referido al proceso de amnistía y el delito de malversación de fondos públicos y ha advertido de "una distorsión de los valores democráticos, que tenemos que corregir cuanto antes". Y ha pedido a la Justicia que "juzgue a los líderes independentistas por los delitos de malversación por los que han estado acusados".