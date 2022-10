Fernández-Pacheco pide a Sánchez rectificar ante bajada de inversión hídrica en los PGE: "Es inaudito, es vergonzoso"

MÁLAGA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado la respuesta del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ante la sequía, que ha sido "bajar un 11,5% la aportación que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hace el Gobierno a infraestructuras hidráulicas en Andalucía"; ante lo que le ha pedido que rectifique.

"Es inaudito, es vergonzoso, a mí se me acaban los calificativos", ha dicho Fernández-Pacheco en la clausura del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, donde ha abordado un cambio en los fondos europeos Next Generation para que incluyan las inversiones en infraestructuras hídricas, en un momento de sequía "extrema" que "a todos nos debería preocupar y ocupar".

Sobre este aspecto ha recordado que desde la Junta de Andalucía "llevamos pidiendo al Gobierno un cambio en los fondos y, desgraciadamente, sin mucho éxito", por lo que le ha pedido que rectifique "igual que pasó" con la bajada del IVA del gas y del IRPF.

"No hay dos sin tres, así que rectifique con esto", le ha pedido el 'popular' a Sánchez, a quien le ha recordado que "no podemos llegar tarde a absolutamente todo; la improvisación no puede ser la marca de la gestión de un país como el nuestro, no nos lo merecemos", ha espetado.

Por el contrario, ha defendido que las propuestas de su partido "no son fruto de la improvisación, sino de los problemas reales que tiene Andalucía", aludiendo a la reunión del presidente autonómico, Juanma Moreno, con Sánchez, en la que le advirtió de forma "leal, institucional y amable" de la necesidad de invertir en obra hidráulica en la región.

Sin embargo, se ha lamentado de que la respuesta del Ejecutivo "ha sido bajar un 11,5% la aportación en los PGE que hace el Gobierno a infraestructuras hidráulicas en Andalucía a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

Asimismo, ha criticado que frente a "141 millones" del Gobierno andaluz en dos decretos de sequía y trabajando ya en un tercero, "el Gobierno sólo ha puesto sobre la mesa nueve millones": "El compromiso en infraestructuras hidráulicas de la Junta de Andalucía es 15 veces superior al que tiene el Gobierno de España, cuando ellos gestionan el 67% de las cuencas del territorio en esta materia", ha apuntado.

"No sé qué tiene que pasar en España para que Sánchez se dé cuenta de que el agua es lo más importante, de que el agua es la prioridad de cualquier Gobierno sensato en los tiempos que corren", se ha cuestionado entonces el portavoz de la Junta, quien ha reprochado que "él nos baja las inversiones y vuelve a castigar a Andalucía con esa idea de cortarnos las alas cada vez que Andalucía levanta el vuelo".

Fernández-Pacheco ha indicado así que al presidente del Ejecutivo central "le molesta que a Andalucía le vaya bien" y que la comunidad "pueda liderar la transformación económica y social de España", algo que ha asegurado, ni la Junta ni los ayuntamientos "lo vamos a permitir".

TRASVASE DEL TINTO AL GUADALQUIVIR

En materia hídrica, y tras conocer que el Gobierno de España va a iniciar los estudios para el trasvase en superficie desde la cuenca hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación del Guadalquivir, el también consejero de Economía Azul le ha dado a Sánchez "la bienvenida a la postura que la Junta lleva defendiendo durante mucho tiempo".

"Es cierto que llegan cuatro años tarde, tenía que haber comenzado en 2018 y ya estamos viendo las consecuencias en Doñana, pero bienvenidos a la razón, al acuerdo y a la cordura", ha dicho, indicando que espera que esos estudios "terminen cuanto antes" para poder licitarse la obra, que concluya y "garantizar el futuro de Doñana y aportar seguridad jurídica a todos los agricultores que lo están pasando tan mal".

Sobre las infraestructuras hidráulicas, ha insistido en que "el compromiso de la Junta es inequívoco e inalterable" y que ya se está viendo materializado en actuaciones para "resolver problemas presentes y futuros" con el agua. De este modo ha definido a su gobierno como "un gobierno previsor", que va a actuar "con celeridad, determinación y planificación" en esta materia.