La filipina María Ressa, Premio Internacional Libertad de Prensa de la Universidad de Málaga

Publicado 07/11/2018 14:18:51 CET

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista filipina María Ressa ha ganado el IX Premio Internacional Libertad de Prensa 2018 de la Universidad de Málaga (UMA) que, a propuesta de la Cátedra Unesco de Comunicación, ha fallado el jurado integrado por los decanos de la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC).

El galardón destaca la "encomiable labor" de la fundadora y editora de Rapper, medio online fundado en 2012 que ha destacado por su cobertura de las políticas del presidente Rodrigo Duterte. Ressa también ha recibido el Premio a la Democracia 2017 del Instituto Nacional Demócrata, la Premio Pluma de Oro de la Asociación Mundial de Periódicos por su trabajo en Rappler y el Premio Libertad de Prensa de Comité para la Protección de los Periodistas.

La entrega del premio a la periodista se realizará en un acto público en el Rectorado de la UMA el 14 de noviembre, a las 12 horas, según han informado desde la Cátedra en un comunicado.

PREMIO ESPECIAL A MUJERES DE LA RTVE

La Cátedra UNESCO de Comunicación ha resuelto otorgar un premio especial a 'Mujeres RTVE' por su defensa de la pluralidad y la independencia de la radiotelevisión pública, así como su compromiso con la igualdad de género. La periodista Alicia G. Montero, miembro de este movimiento, recogerá la distinción en el acto de entrega.

Esta mención especial fue otorgada el pasado año a la periodista mexicana Carmen Arístegui, por su firme posición frente a la corrupción de Estado.

El Premio Internacional Libertad de Prensa de la Universidad de Málaga celebra este año su novena edición. En años anteriores ha sido concedido a la periodista congoleña Caddy Adzuba, por la defensa de la integridad de las mujeres periodistas en África; a los periódicos The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País, por la publicación de los papeles de Wikileaks; a Fran Llorente, director de los servicios informativos de Televisión Española, en reconocimiento a una labor periodística; a Gervasio Sánchez, por su trabajo como fotoperiodista en la denuncia de conflictos bélicos silenciados y la defensa de los derechos humanos.

También recayó en Andrés Rábago, El Roto, por la crítica sugerente de sus viñetas en el diario El País; a Lucía Lagunes, directora de la agencia Comunicación e Información de la Mujer (México); al periodista turco Dogan Tiliç, y al jurista hondureño Edy Tábora, director de la ONG centroamericana C-Libre, para la defensa de la libertad de expresión.