La Fiscalía archiva la investigación sobre el nombramiento de la hermana de Moreno como directora al no ver delito

Actualizado 03/02/2020 15:09:49 CET

MÁLAGA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha archivado las diligencias iniciadas para investigar el procedimiento empleado en el nombramiento del director interino en el Conservatorio Superior de Danza 'Ángel Pericet' de Málaga, puesto al que optó y finalmente obtuvo la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Así, no aprecia indicio de delito en los hechos denunciados.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales. Estas diligencias preprocesales se abrieron a raíz de la denuncia presentada por una aspirante a la plaza, que entendía que el procedimiento utilizado por la Delegación de Educación de la Junta para el nombramiento por parte de la delegada estaba al margen de la legalidad y fue porque concurría la hermana de Moreno.

Por parte del ministerio fiscal se ha recabado documentación existente en el expediente iniciado por la Delegación de Educación, de la que se extrae que el nombramiento se realizó "cumpliendo lo establecido en la norma" para el nombramiento de directores de centros docentes públicos no universitarios, según las fuentes, y "se ajustó" a dicho decreto, ya que se nombró por el órgano competente.

Además, la Fiscalía entiende que la Inspección propuso a la hermana de Moreno, que quedó segunda en puntuación, al valorar "su idoneidad para el puesto" frente a la denunciante, según consta en los informes; un procedimiento que el fiscal no entiende irregular al seguir el decreto y porque es coherente con las exigencias de dar a la selección objetividad para asegurar la capacidad y el mérito.

Al respecto, el fiscal estima que según la normativa es un procedimiento en el que cabe "cierta discrecionalidad" en cuanto a la valoración de los candidatos, han explicado las fuentes judiciales, señalando que no se considera que la decisión adoptada deba ser cuestionada en el ámbito penal, pues no ve connivencia entre las autoridades y la profesora elegida ni un interés espúreo que condicionara la decisión.

Desde la Consejería de Educación siempre se ha defendido la legalidad del nombramiento, insistiendo el consejero Javier Imbroda en que la Delegación de Málaga nombró a la directora en funciones del conservatorio "cumpliendo estrictamente la legalidad", pidiendo que se dejara de "manchar el nombre de una funcionaria pública y una trayectoria profesional".

Igualmente, Juanma Moreno defendió que el procedimiento fue "absolutamente limpio y normal". "Nunca me he entrometido ni he hecho injerencias en la Inspección Educativa; jamás he intervenido en nada", señaló en su momento.