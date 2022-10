Un foro muestra en Málaga recursos educativos para edad adulta impulsados por entidades sociales en el marco de Erasmus+

MÁLAGA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entidades sociales Tribeka training lab, IT Solutions for All y Arrabal-AID han organizado en Málaga capital la jornada titulada 'Recursos Educativos para Adultos' con el objetivo de presentar los servicios y contenidos que ofrecen a la ciudadanía y que desarrollan en el marco de los Programas Erasmus+.

El encuentro será en el Centro InnoSocial Málaga ODS, dependiente del área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, el próximo viernes 4 de noviembre desde las 10.00 horas, y también busca generar sinergias con otras entidades sociales y representantes de las administraciones, así como intercambiar experiencias entre personas usuarias.

Así lo han informado desde Arrabal, señalando en un comunicado que la capacidad de aprender "es inherente al ser humano, por lo que el aprendizaje a lo largo de la vida es algo constante que va más allá del ámbito formal de la educación, que no puede circunscribirse a un periodo específico, debe ser continua y basada en las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta su contexto personal, laboral o social".

En total serán tres los proyectos que se presentarán en el encuentro. El primero, con el nombre de IPAL, se centra en el papel que juegan los formadores de adultos para garantizar la pertinencia, calidad y eficiencia del aprendizaje.

Desde Arrabal han señalado que en Europa "existe consenso en que se puede lograr una oferta de aprendizaje de alta calidad mediante el desarrollo de una fuerza laboral docente calificada, en particular a través de la formación inicial, el desarrollo profesional continuo y la movilidad.

Esta iniciativa de Tribeka permite acceder a recursos prácticos, proporciona herramientas de seguimiento, mejora las habilidades de los educadores y aumenta la conciencia entre los proveedores de educación de adultos y los formadores sobre el seguimiento de la calidad en la educación de adultos.

El desarrollo de las competencias tecnológicas y digitales entre las personas de edad adulta es el eje central del proyecto SOS Creativity que contribuye también a acercar recursos culturales y contenidos artísticos que están accesibles en modo online.

Uno de los retos de esta iniciativa de la que forma parte la Asociación Arrabal-AID junto a otros siete colectivos sociales de Italia, Francia, Bélgica, Polonia y Macedonia del Norte es reforzar el nivel de concienciación de las personas mayores de 45 años sobre las ventajas y los riesgos que entraña navegar por la Red, haciendo hincapié en situaciones de fraude, phishing, noticias falsas, invasión de la privacidad o la difamación que pueden surgir navegando o en una suscripción.

"SOS Creativity aborda cuestiones que responden plenamente a la perspectiva transnacional de la UE en relación a la inclusión social y al bienestar de los mayores, por lo que no pueden ser adoptadas desde un único contexto nacional, potenciándose así el trabajo en red entre entidades sociales de diferente países europeos", han manifestado.

Según han precisado, Arrabal-AID se suma a esta propuesta en la que han participado ya más de 60 personas usuarias calificadas como 'tardíos digitales', con escasa cualificación para desarrollar sus competencias tecnológicas.

Favorecer la inclusión social a través de la cultura y la creatividad complementando otras acciones en materia de empleabilidad y capacitación profesional es el reto de la entidad sin ánimo de lucro que implica en SOS Creativity a residentes en sus pisos de acogida y personas desempleadas en situación de especial vulnerabilidad que participan en proyectos como FRES del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.

Asimismo, han asegurado que la soledad, el aislamiento y la exclusión social "son importantes factores de riesgo que pueden provocar un deterioro en la salud de las personas mayores, especialmente en ausencia de redes familiares o cuando el apoyo familiar es insuficiente".

Por ese motivo, el proyecto DISK fomenta el envejecimiento activo, "animando a los mayores a adoptar una serie de buenas prácticas para preservar su salud mediante el uso de las nuevas tecnologías".

En concreto, esta iniciativa de la entidad IT Solutions for All propone una plataforma con formación práctica para mejorar la memoria y las habilidades de aprendizaje de las personas mayores de modo que les permita familiarizarse con acciones de la vida diaria con presencia de las nuevas tecnologías, como son las compras online, la tramitación de citas o la gestión de reservas".

Se trata, han apuntado, de unos contenidos "que buscan mejorar la capacidad cognitiva y la salud de los mayores y frenar el declive de la memoria que sucede con el paso de los años". La flexibilidad de las herramientas tecnológicas permitirá que el contenido de la formación sea variado, adaptándose a las necesidades individuales de aprendizaje.

Tras la presentación de las tres medidas que se desarrollan en el marco del programa Erasmus+, iniciativa europea para la cohesión social que busca fortalecer la identidad europea, la ciudadanía activa y la participación en la vida democrática entre otras muchas líneas, el medio de centenar de asistentes disfrutarán de un networking con el que se buscara compartir experiencias de aprendizaje y romper estereotipos sobre el uso e interés de las personas más mayores acerca de Internet.