Francisco Salado: "Las propuestas del Ministerio de Transportes no van al ritmo que necesita la provincia de Málaga"

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, considera que las mesas sobre movilidad sostenible en la provincia y el tren litoral de la Costa del Sol han sido "decepcionantes": "no se han traído soluciones ni compromisos a corto y medio plazo".

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, considera que las mesas sobre movilidad sostenible en la provincia y el tren litoral de la Costa del Sol han sido "decepcionantes": "no se han traído soluciones ni compromisos a corto y medio plazo". - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

El presidente de la Diputación califica de "decepcionantes" las reuniones en torno a la movilidad sostenible y el tren litoral

MÁLAGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha criticado este jueves que las propuestas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "no van al ritmo que necesita la provincia" en relación con las iniciativas que desde el ministerio se han realizado en las mesas que se han reunido este jueves en Málaga para abordar la movilidad sostenible y el tren litoral de la Costa del Sol, y que Salado ha calificado de "decepcionantes".

"No podemos estar satisfechos porque las propuestas que se han puesto sobre la mesa no van al ritmo que necesita la provincia de Málaga y sobre todo no se han traído las soluciones ni compromisos a corto y medio plazo que necesita la provincia de Málaga", ha dicho Salado.

El presidente de la Diputación ha asegurado que esperaba "mucho más" de estos encuentros, toda vez que "el Gobierno lleva cuatro meses preparando --las reuniones-- y nos preocupa lo de siempre, la parálisis por el análisis".

En cuanto las propuestas del Ministerio, Francisco Salado ha dicho que las bonificaciones que plantea el Gobierno para la autopista AP-7 de entre un 10 y un 50% "son insuficientes cuando en otras zonas de España se bonifica al 100% o incluso el 85-90%. Insuficientes".

"No traen ninguna solución para darle más permeabilidad a esa autopista para que el tráfico en la A7 se descongestione. No traen ninguna solución para implantar el tercer carril. Y si el estudio que están elaborando va a tardar al menos una solución a corto plazo de implantar carriles reversibles, no pueden proponer que seamos nosotros los que hagamos el estudio", ha dicho.

Y al respecto ha señalado que "eso supondría gastar recursos económicos de los ayuntamientos para que la solución que pongamos luego sobre la mesa no la vean viable. Eso sería una pérdida de tiempo y de recursos de las Administraciones locales. El que tiene que hacer el estudio del tercer carril es el propio Ministerio, es su competencia, y ellos saben la solución que ellos mismos aprobarían, evidentemente".

En cuanto a la implantación del tren litoral de la Costa del Sol, el presidente de la Diputación de Málaga considera que "faltan compromisos de plazos e inversiones", y ha añadido que "en el mes de julio nos dijeron que iba a estar ya listo el estudio de viabilidad y ahora se descuelgan diciendo que van a adjudicar ese estudio y que va a tardar más de un año o casi dos años".

Salado ha concluido con una única valoración en positivo "que es que se estudie todo el corredor --ferroviario-- entre Neja y Algeciras. Pero la sensación es que tengo prácticamente que estamos igual, estamos parados y no hay nada a corto plazo para solucionar la movilidad de la provincia".