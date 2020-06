La Fundación Rafael Pérez Estrada publica un ebook colectivo de microrrelatos sobre el confinamiento

MÁLAGA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rafael Pérez Estrada ha publicado el ebook 'El exilio interior. Palabras contra la soledad', una antología de microrrelatos firmada por 70 autores cuyo tema central es el confinamiento causado por la crisis del coronavirus.

El libro digital, que puede descargarse gratuitamente en la página web de la Fundación (www.fundacionrafaelperezestrada.com), es el resultado de un concurso de relatos breves celebrado durante el mes de abril en el que participaron 115 personas.

El prólogo de 'El exilio interior. Palabras contra la soledad', escrito por la gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada, Ana Cabello, expresa la vocación de esta publicación, enmarcada dentro del 'Programa de Urgencia: La imaginación como salvación' que la institución puso en marcha a raíz de la situación de emergencia sanitaria y que incluía diferentes actividades para el fomento de la lectura y la creación.

Así, la convocatoria de microrrelatos tuvo la intención de "alentar la escritura creativa como forma de catarsis y reflexión del momento que estábamos viviendo".

Cabello, que ha sido asimismo editora del volumen, ha explicado que el libro recoge "un verdadero testimonio social-literario, heterogéneo, diverso y plural, que incluye una visión caleidoscópica de un hecho histórico que hemos vivido en primera persona surgido al calor de los acontecimientos".

Un total de 150 personas participaron con sus textos en el concurso de microrrelatos, de las cuales 70 figuran finalmente como autores en el ebook. El 73 por ciento de ellos son procedentes de España, siendo Andalucía la región que más participación ha tenido (44 por ciento) seguida de Madrid, Valencia y Cataluña.

En total, han enviado relatos de 12 de las 17 comunidades autónomas. La publicación ha adquirido una "dimensión internacional" con la recepción de manuscritos de otros países (27 por ciento) encabezados por Argentina (33 por ciento) y México (28 por ciento).

El resto del plantel extranjero lo conforman Chile (once por ciento), Colombia (once por ciento), Perú (once por ciento) e Israel (seis por ciento), lo que demuestra, de acuerdo con el prólogo de Ana Cabello, "que esta pandemia la hemos sufrido de forma global, que sus consecuencias han llegado a todos los rincones del mundo y que las emociones que ha generado nos igualan y nos unen ante un mismo enemigo".

Así, en los 70 relatos de hasta 200 palabras que componen 'El exilio interior. Palabras contra la soledad' conviven "una gran diversidad de temas, géneros y estilos; desde los más realistas hasta los más surrealistas pasando por los poéticos, de ciencia-ficción, alegóricos o humorísticos", de aficionados a la literatura pero también de reconocidos escritores.

Entre ellos hay tres malagueños: Diego Medina Poveda (accésit del Premio Adonáis 2019 y Premio Manuel Alcántara 2018, entre otros galardones) con el microrrelato 'Pain de mie', Antonio Montes (Premio Café Gijón 2010) con 'La oscuridad' y Antonio J. Quesada (finalista varias veces del Premio Andalucía de la Crítica y Primer Premio del Concurso Universidad de Málaga Ernesto Sábato, entre otros) con 'Como siempre'.