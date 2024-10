Gavira (Vox) cree la desaladora de Axarquía "muy necesaria pero solo un parche" y pide infraestructuras para embalsar

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado que la desaladora de la Axarquía "es muy necesaria pero solo es un parche", al considerar que "lo que se necesita tanto en Málaga como en el resto de Andalucía son las infraestructuras hídricas importantes que pueden embalsar el agua" para así "garantizar el suministro", poniendo como ejemplo la presa de Alqueva construida en Portugal y que aprovecha el agua del río Guadiana que nace en España.

Según han indicado desde Vox a través de un comunicado, Gavira ha criticado "la falta de voluntad política" de PP y PSOE "para garantizar que tengamos el consumo que en Andalucía necesitamos", afeándoles que "no podemos pretender tener agua sin tener infraestructuras y que todo sea a base de parches, como las desaladoras".

Ha lamentado que "al final los perjudicados siempre somos los mismos, los ciudadanos". "Si hay infraestructuras va a haber agua, lo que no podemos pretender es tener agua sin tener infraestructuras y que todo sea a base de parches, como las desaladoras", ha dicho durante una entrevista de radio, señalando que estas desaladoras "no serían necesarias si tuviésemos las infraestructuras y canalizaciones que en Vox llevamos reclamando desde hace años a través de un Plan Nacional de Agua".

Así, el portavoz de Vox se ha referido al embalse de Rules, "sin las canalizaciones para poder aprovechar el agua que almacena a pesar de que se inauguró en 2024" y ha señalado que en la misma situación se encuentra la presa de Siles, "a pesar de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, prometiera que iba a ser lo primero que hiciese cuando fuese presidente de la Junta y "ya han pasado seis años y las canalizaciones siguen esperando y con el mismo problema".

Como ha criticado Gavira, "'populares' y socialistas, para lo que les interesa, llegan a acuerdos muy rápidamente y sin problema", sin embargo, ha lamentado que "para algo tan imprescindible como es garantizar el agua y beneficiar a los andaluces no se ponen de acuerdo". Una "falta de voluntad política" del Gobierno andaluz del PP y del central del PSOE para ejecutar las infraestructuras hídricas necesarias "que traen por la calle de la amargura a todos los malagueños, especialmente al sector primario", ha apostillado.

"Vemos que, tristemente, el Gobierno de Moreno Bonilla no ejecuta todo lo que tiene previsto en materia hídrica y que el Gobierno de España, que tanto habla de la desaladora de la Axarquía, no solo no la construye, sino que sigue invirtiendo en desaladoras en Marruecos", ha incidido el portavoz de Vox; y mientras, ha apuntado, "los españoles tenemos problemas de sequía".

Por esto, ha insistido en la necesidad de "un Plan Nacional de Agua" para "llevar el agua de donde sobra hasta donde falta", algo que "ni el Partido Popular ni el PSOE están en ello", ha sentenciado.