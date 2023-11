Gestores y promotores apuntan en Simed Málaga a la colaboración público-privada como factor clave en sector inmobiliario

MÁLAGA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, especializado en el sector residencial y en segunda residencia e inversión inmobiliaria, ha iniciado este jueves su 19 edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) con más de 200 empresas y entidades y una oferta de viviendas con precios desde los 90.000 euros, así como un catálogo de inmuebles con ubicaciones en alrededor de 70 municipios.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado que "este salón ha crecido mucho respecto al año anterior y es un ejemplo de colaboración público-privada" y ha incidido también en la "importancia que tiene desde el punto de vista de la vivienda para dar respuesta a la demanda existente".

Ha estado acompañado por Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), que ha resaltado que Málaga "tiene una gran capacidad de atracción en inversión. Con un objetivo claro, dar acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, dando soluciones y avanzando en esa línea".

La jornada inaugural ha contado con la apertura de dos nuevos foros profesionales pioneros en sus respectivos ámbitos: el 'I Foro de Colaboración Público-Privada para la Inversión', organizado por Simed junto con Iberian Property, y el 'Encuentro Internacional de Promotores y Gestores Públicos de Vivienda del Eje Mediterráneo' organizado por Housing Europe, AVS Gestores Públicos y el Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento.

Ambos han compartido las sesiones de la mañana que han iniciado con un panel sobre políticas públicas, proyectos y oferta pública de suelo, y la participación de De la Torre; el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, y el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Javier Martín.

Entre las conclusiones de esta mesa, destaca el momento de cambio que vive el sector con el foco en la ciudadanía y de cara a las oportunidades de acceso a la vivienda asequible. Para ello, los intervinientes han insistido en construir entornos entre el ámbito público-privado "con alianzas transformadoras e impulsoras de un modelo más sostenible", han indicado en un comunicado.

"Con Málaga como ejemplo", se ha puntualizado el potencial "extraordinario" de Andalucía en el mercado inmobiliario, que también ofrece previsibilidad en un sector que demanda viviendas asequibles en España. Por otra parte, han insistido en que las nuevas leyes de suelo y vivienda previstas apostarán por una vivienda de calidad, versátil, eficiente e integrada con el medioambiente.

También han subrayado la importancia de la colaboración público-privada para la producción de inmuebles con precios más asequibles, la promoción de viviendas de alquiler y la cooperación en un mercado que sea capaz de dar respuesta a los retos futuros.

El director general de Finanzas Corporativas de Colliers International, Antonio de la Fuente, ha reflexionado sobre la viabilidad y la participación del sector privado. Ha matizado que los proyectos que se lleven a cabo durante los próximos años deben ofrecer condiciones ventajosas para lograr los objetivos marcados en el sector.

Posteriormente, han participado Francisco Javier Pomares, concejal de Vivienda y Regeneración Urbana de Málaga; Alicia Martínez, secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía; José María López, director gerente de la Agencia Pública Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento; Fidel Vázquez, director general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes); Javier Braza, cofundador y miembro del Consejo de Lagoom Living, y Violeta Aragón, secretaria general de Fadeco Promotores, para abordar fórmulas de colaboración para facilitar el acceso a la vivienda.

En este panel se han apuntado como prioridades en el ámbito inmobiliario la subida de módulos de vivienda protegida, una adecuada financiación y seguridad jurídica, potenciar los planes de vivienda y VPO, dotar de mayor agilidad el desarrollo del suelo, potenciar pactos de calado en el sector público-privado para promover el acceso a la vivienda y más eficacia en las tramitaciones técnicas para trabajar con mayor celeridad.

Por último, la concejala de Urbanismo de Málaga, Carmen Casero, ha presentado el proyecto de ciudad Málaga 2030 y ha expuesto los retos y planes estratégicos de la capital con proyectos vinculados a mejoras logísticas, también en el ámbito inmobiliario, la ampliación de equipamientos culturales y deportivos o medidas cruciales a nivel digital y medioambiental.

OTROS ENCUENTROS

También ha tenido lugar como novedad un encuentro entre alcaldes y alcaldesas con el sector privado en el que se han puesto en común iniciativas y estrategias para estrechar lazos e impulsar el desarrollo de un sector clave.

Durante la tarde de esta primera jornada, ha tenido lugar el 'Punto de Encuentro ACP Málaga-Simed', organizado junto a la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga), donde se ha analizado el futuro y en la que han participado los responsables de empresas líderes en España, como David Martínez, CEO de Aedas Homes; Sergio Gálvez, CEO de AQ Acentor; José Carlos Saz, CEO de Habitat Inmobiliaria; Alberto Quemada, consejero delegado de LandCo; Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa; Borja Garcia-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes; y Tomás Gasset, CEO de Urbania.

También han estado Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la APCE; Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotores, y Juan Manuel Rosillo, presidente de la ACP Málaga. El encuentro ha contado también con un panel institucional con el alcalde y estaba prevista la presencia de la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz.

Por otra parte, en el espacio 'La casa del futuro: sostenible y digital' se han sucedido debates sobre innovación e inteligencia artificial como ejes transformadores del sector, la economía circular y la sostenibilidad en la edificación, y nuevas metodologías para la mejora de la eficiencia en el proceso constructivo. Este foro continúa este viernes.

En este mismo espacio se desarrollarán las presentaciones de las startups finalistas de la 'II Open Call for PropTech Startups' de Simed, que tendrán la oportunidad de exponer sus proyectos e iniciativas; una actividad está promovida por Promálaga y Universidad de Málaga (UMA).

Además, continuará el 'Encuentro Internacional de Promotores y Gestores Públicos de Vivienda del Eje Mediterráneo' y se inaugurará el 'I Foro de Oportunidades y Tendencias en Turismo Residencial', que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, y cofinanciado con fondos europeos.

Simed se celebrará hasta el sábado y está organizado por Fycma, del Ayuntamiento de Málaga; siendo partners Aedas Homes, AQ Acentor, Gilmar Real Estate, Habitat Inmobiliaria, Lagoom Living, Suba y Urbania. La Consejería de Fomento; la Gerencia Municipal de Urbanismo y el Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento son partners institucionales. Idealista es el portal inmobiliario oficial.

Además, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico TRADE de la Junta de Andalucía; Promálaga; Turismo y Planificación Costa del Sol; la Unión de Consumidores de Málaga y la UMA son colaboradores institucionales.

También colaboran Almar Consulting, Bilba, Exxacon, Metrovacesa, Neinor Homes, Prime Invest, Rebs-Real Estate Business School, Saloni, Unicaja Banco, Urbanitae, Agrojardín, Atalaya Team, Finnova e Increnta&Avanza. En el apartado sectorial nacional e internacional, ACP Málaga, Fadeco Promotores, Association of International Property Proffesionals (AIPP), British Chamber of Commerce in Spain, European Association of Real Estate Professions (CEPI), International Real Estate Federation (FIABCI).