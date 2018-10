El Gobierno apuesta por el proyecto de los Baños del Carmen de Málaga y por dar una salida "lo antes posible"

Publicado 06/08/2018 15:12:30 CET

MÁLAGA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha anunciado que se comenzará a preparar un estudio con el Ayuntamiento de Málaga para "poder dar salida lo antes posible" al proyecto de los Baños del Carmen, que "siempre ha anhelado Málaga".

Rodríguez Gómez de Celis, tras la reunión mantenida este lunes con el alcalde, Francisco de la Torre, ha afirmado que por "la idiosincrasia y su tiempo de demanda le vamos a prestar especial interés" a los Baños del Carmen.

En este punto, ha recordado que tras 100 años se recupera la concesión para lo público y ha reiterado que "vamos a empezar a entablar un estudio con el Ayuntamiento para poder dar salida lo antes posible a este proyecto de ciudad, de parque marítimo terrestre de conexión entre el mar y la ciudad que siempre ha anhelado Málaga".

Por su parte, el alcalde de Málaga ha afirmado, en relación con el proyecto, que "es necesario" poner en marcha una reunión también de Costas con Urbanismo: "Nuestro plan general plantea un tipo de protección del edificio del Balneario que puede ser a lo mejor difícil de conciliar con los planteamientos del proyecto que hay".

"Tenemos que ver cómo podemos avanzar y no nos perdamos en cuestiones que puedan dificultar las tramitaciones del mismo", ha asegurado De la Torre, abogando por conseguir algo que sea "orgullo" para la ciudad.

El alcalde, por su parte, también ha aludido entre otros temas tratados en la reunión como el estudio ferroviario de Málaga-Marbella, destacando que todas las administraciones "consideramos que es una obra de enorme importancia". "Es una obra que hay que contemplarla con inversión pública o colaboración público-privada", ha recordado, asegurando que está dispuesto a colaborar.

Rodríguez Gómez de Celis ha recordado, no obstante, sobre la puesta en marcha de proyectos que el Ejecutivo vive "una situación extraordinaria", aludiendo a que ha accedido al Gobierno a través de una fórmula constitucional nunca antes realizada, como es la moción de censura, por lo que "el tiempo que nos queda, no habitual en el desarrollo de una legislatura, a lo sumo serán no más de dos años".

De igual modo, otra circunstancia, ha dicho, es que para dar estabilidad antes de que se votara la moción de censura, anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asumía los presupuestos del PP aprobados, por lo que "son las cuentas que tenemos y existentes por lo que no cabe ningún otro proyecto distinto a los que el grupo 'popular' y otras fuerzas aprobaron en el Congreso".

"Enmarcadas en esas circunstancias hemos establecido prioridades", ha dicho y en el caso de Málaga, ha continuado, es "la posibilidad de ir iniciando los trabajos, los estudios para los Baños del Carmen", ha recordado; además de que hay otros proyectos "que ya venían de la etapa anterior y que hay que gestionarlos e implementarlos y otras que no venían en PGE y no están", por lo que en ese horizonte "tendremos que ir estudiando los proyectos que nos llegan" para "poder ver los que se puedan incorporar en las cuentas de 2019".

VIVIENDAS TURÍSTICAS

Otros de los temas abordados en la reunión ha sido sobre las viviendas turísticas, según ha detallado De la Torre, que ha añadido que "es necesario que las autonomías y el Gobierno central avancen en estos temas sin perjuicio del trabajo intenso que el Ayuntamiento de Málaga viene haciendo en esta materia" y "siempre en colaboración de la Junta, que es nuestro escalón inmediato en esta materia".

En relación con el agua, en el encuentro han abordado el estudio que el Consistorio "tiene muy avanzado", y contratado a través de Promálaga, sobra la inundabilidad. En este punto, el alcalde ha aludido al decreto "que creó preocupación para las zonas productivas de Málaga".

Así, ha dicho que se ha tratado de que el estudio se haga en coordinación con la Junta para "ver la manera de que haya menos efectos negativos del decreto". No obstante, el regidor ha señalado que aún no se tienen los datos del mismo, pero "tengo la sensación de que podemos tener una perspectiva más tranquilizadora de la que hasta ahora teníamos". Ha aludido, también, a las posibilidad de fondos europeos para nuevas acciones en Málaga, que "no es fácil".

AUDITORIO

De la Torre también ha explicado que han abordado el futuro auditorio, proyectado en la zona portuaria de San Andrés, que "es un equipamiento no sólo de la ciudad, es de su área metropolitana y de la provincia, inclusive", por lo que complementará a los ya existentes en otras ciudades andaluzas.

"Se trata de firmar un documento donde no se compromete a hacerlo ya, es para cuando haya recursos", ha afirmado, añadiendo que "no tratamos de poner fecha, tratamos de que no se olvide el compromiso que todas las administraciones tienen que tener en esta materia".

Otros proyectos como el Instituto Oceanográfico y su impulso para finalizar las obras; el CIE de Capuchinos y su permuta; la vía perimetral para que el área metropolitana de Málaga pueda ir previendo nuevas infraestructuras bien sea colaboración pública o pública-privada para atender la expansión fuerte del tráfico; o la rehabilitación para equipamiento cultural de la antigua cárcel provincial, son otros temas abordados, además de la creación del Comité de Coordinación Aeroportuaria y el impulso para que Málaga sea centro de conexiones internacionales.

En Justicia, también De la Torre ha aludido a la creación del tercer juzgado de lo mercantil; además de que han abordado otros asuntos relacionados con Costas, carril bici del paseo marítimo, y la reurbanización definitiva de las casas de El Palo.

IMPORTANCIA DE MÁLAGA

Durante su intervención, el delegado del Gobierno en Andalucía ha destacado la "importancia" que tiene Málaga para España y para la región, destacando la economía, el turismo y el desarrollo cultural, entre otros.

Así, ha abogado por "ver como podemos coadyuvar todas las administraciones, todas las instituciones, para que en los vectores económicos, turismo y en el cultural pueda seguir creciendo en Málaga".