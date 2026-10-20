Herido tras ser apuñalado en Málaga y detenido un hombre en relación con los hechos

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional
Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 20 octubre 2026 11:02
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MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha sido detenido este pasado lunes tras, presuntamente, apuñalar a otro en el centro de Málaga, según han confirmado fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18,30 horas por la zona de calle Montes de Oca. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso alertando de una persona herida tras ser apuñalada.

De inmediato, el 112 dio aviso a los efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios, que trasladaron al hombre de 55 años herido a un centro hospitalario.

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