Los heridos tras desplomarse un ascensor en una residencia de Vélez evolucionan de forma favorable

Imagen de la residencia donde han fallecido dos personas tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores de Vélez-Málaga - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cuatro personas que resultaron heridas la semana pasada tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores situada en el municipio malagueño de Vélez-Málaga continúan ingresadas en el Hospital Comarcal de la Axarquía y evolucionan de forma favorable.

Así, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias, todos están ya en planta del hospital tras salir de la Unidad de Cuidados Intensivos.

Cabe recordar que dos personas fallecieron tras este suceso. Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, 14 de octubre sobre las 20,40 horas. El Centro de Emergencias Sanitarias 061 informó al 112 del desplome de un ascensor en una residencia de mayores ubicada en la calle Alcalde Santiago Valle de la localidad.

De inmediato, se activó a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Policía Local y Nacional y a los servicios sanitarios del 061. Los operativos desplazados confirmaron que había seis personas atrapadas en el interior del ascensor, tras desplomarse desde una segunda planta hasta la -1, y que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos. De las seis personas, dos fallecieron y los heridos fueron evacuados al hospital de la Axarquía.

Tras los hechos, la residencia Seniors Vélez-Málaga explicó que el elevador, según la documentación de la que dispone el centro, estaba inscrito en el Registro de Aparatos Elevadores (RAE) y había obtenido un resultado favorable en la última inspección realizada por un Organismo de Control Autorizado (OCA).

En un comunicado, detallaron que el ascensor tenía una capacidad para 15 personas. Además, añadieron que el sistema de ascensores de la residencia había sido renovado íntegramente en 2023.

Por otro lado, la dirección del centro precisó que está colaborando "plenamente" con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias exactas de este accidente. Así, Agentes de Policía Judicial y Científica del Cuerpo Nacional de Policía practicaron diligencias de investigación, que sigue abierta.