Hernández White (Cs) asegura que la moción de Alcaucín "responde al interés de los vecinos"

Publicado 07/01/2020 16:19:44 CET

MÁLAGA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha decidido presentar la moción de censura en Alcaucín (Málaga) atendiendo al "interés general" del municipio y por la "deslealtad" mostrada por la alcaldesa del PSOE en estos meses de mandato, según ha asegurado el portavoz del partido en la provincia, Carlos Hernández White, que ha afirmado que "esta moción responde al interés de los vecinos, que quieren que su gobierno municipal y su pueblo funcionen".

Hernández White ha recordado a los socialistas que "no puede funcionar un gobierno que no dialoga cada día, que no consensua la acción de gobierno y que no busca el diálogo con otras instituciones" tras recordar que Ciudadanos firmó un pacto de gobierno con los socialistas tras las elecciones de mayo que otorgaba la alcaldía al PSOE con la premisa de colaboración y lealtad mutua.

El portavoz naranja ha recordado que en el anterior mandato, con la Alcaldía en manos de Ciudadanos tras un acuerdo con el PSOE que duró cuatro años, y con Mario Blancke como alcalde, "el diálogo era diario con el teniente alcalde socialista", una labor que Hernández White ha tachado de "ejemplar y por el interés general de los alcaucimeños".

"El concepto de lealtad del PSOE pasa por no dialogar con su socio de gobierno y por tomar decisiones sin diálogo y esa no es forma de hacer progresar Alcaucín", ha puntualizado Hernández White, tras señalar que el propio Blancke ha rechazado optar a la Alcaldía si prospera la moción de censura presentada este martes junto al PP.