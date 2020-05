Hosteleros de Málaga apelan en una campaña a responsabilidad de empresarios y clientes en la vuelta a la actividad

Frutos lamenta "la imposibilidad" de usar el interior de los locales en la fase 1 y espera que Málaga pase a la 2 el lunes

La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) lanza este miércoles la campaña 'Yo cumplo, tú cumples' destinada a subrayar la necesidad de que tanto los empresarios como los clientes ejerzan "la máxima responsabilidad" en el regreso a la actividad de bares y restaurantes.

Desde el colectivo han indicado que el cumplimiento total de las normas "es básico para garantizar una recuperación progresiva de la actividad económica en la provincia".

La campaña cuenta con la colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, que es la instancia encargada de la seguridad alimentaria y las inspecciones sanitarias. Consiste en un listado conjunto, gráfico y visual, de las obligaciones que tienen tanto los propietarios y trabajadores de los negocios hosteleros como los propios clientes, "cuya responsabilidad es igualmente importante".

Así, en la parte los compromisos de los empresarios, se destacan las distancias entre mesas obligatorias, la eliminación de cartas individuales, las limpiezas y desinfecciones de las instalaciones como mandan las autoridades sanitarias, la puesta a disposición del cliente de geles hidroalcohólicos o el uso de equipos de protección por parte de la plantilla de trabajadores, entre otros.

Respecto a lo que deben asumir los clientes, ha apelado al respeto de las distancias de seguridad, el cumplimiento de las recomendaciones del personal, el uso individual de los aseos o el pago preferente con medios sin contacto.

El presidente de Mahos, Javier Frutos, ha resumido en "el uso del sentido común y la responsabilidad individual y colectiva" este conjunto de medidas que está a disposición de todos los hosteleros de la provincia.

Tanto en la página web de Mahos (www.mahos.es) como en los perfiles de redes sociales de la asociación estará disponible la versión del cartel en pdf para descarga gratuita, de manera que se pueda exhibir en los locales (tanto en papel como por medios visuales, pantallas o monitores) para mayor tranquilidad de trabajadores y clientes. Además, todos los asociados de Mahos recibirán por los medios habituales este cartel.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Fidel Caussé, ha valorado que su organización, responsable de la seguridad alimentaria y las inspecciones sanitarias, vaya de la mano con Mahos para garantizar el perfecto funcionamiento de los bares y restaurantes en la actual crisis del COVID-19.

Por otra parte, en los dos primeros días de vuelta al trabajo con las condiciones establecidas en la fase 1 de desescalada, Frutos ha reiterado que el volumen de negocios abiertos está alrededor del 20 por ciento" aunque se prevé un incremento paulatino en los próximos días de establecimientos que se han estado preparando y gracias también a la previsión de buen tiempo en Málaga".

No obstante, ha considerado que la imposibilidad de usar el interior de los locales en la fase 1 "coarta las posibilidades de muchos negocios que o no tienen terraza o no pueden ampliarla por cuestiones físicas".

"La fase 2, a la que Málaga espera incorporarse en próximo lunes, día 25 de mayo, mejorará la cifra de negocios reincorporados a la actividad", han precisado desde el colectivo.

Por último, tanto Mahos como el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga han destacado que esta iniciativa es la primera que se impulsa en el marco de un convenio de colaboración firmado por ambas entidades que prevé desarrollar otro tipo de acciones en común en los próximos meses.