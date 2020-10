Hoteleros de Málaga alertan de más cierres tras el nuevo estado de alarma: "Olvídense de este año y del que viene"

MÁLAGA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón Suñé, ha advertido de que el ya elevado número de cierres de establecimientos debido a la pandemia del COVID-19 se incrementará con la entrada en vigor del estado de alarma, prorrogable hasta el 9 de mayo; y el toque de queda, que prohíbe los movimientos de 23.00 a 06.00 horas.

Así, en declaraciones a Europa Press, ha sostenido que habrá "muchos más cierres de los pensados". "¿A quién le vamos a vender que venga y que a las once se tiene que subir a su habitación?", se ha preguntado, al tiempo que ha agregado: "Olvídense de este año y del que viene".

Callejón Suñé mantiene que los únicos clientes que llegarán a los hoteles de la provincia malagueña serán "los que vengan por obligación, es decir, gente que está trabajando" aunque ha alertado de que incluso ese número descenderá porque "cada vez la movilidad se está reduciendo más".

A su juicio, hay que trabajar a medio plazo y olvidarse de 2020 y 2021. En estos momentos, la apertura de establecimientos se da fundamentalmente en destinos con turismo cultural y de ciudad y entre un 40 y 45 por ciento del total aunque con una ocupación mínima, con una media del 17 por ciento. Mientras tanto, los hoteles vacacionales

"están muertos".

Según el presidente de la patronal hotelera, ya no se contaba con la celebración de la Semana Santa de Málaga de 2021, a lo que ha sumado la Feria de Agosto: "No la veo, no hay donde agarrarse". Además, ha considerado que para tener una vacuna que dé seguridad a la población "pasarán años".

Por todo ello, ha pedido "trabajar en serio": "Esto es la ruina, el cierre sale más barato", ha lamentado, aunque ha subrayado el potencial del destino "para salir de esta" y ha confiado en que en dos años se recuperará.

Sí ha admitido que sigue habiendo fondos de inversiones interesados en la compra de hoteles de la Costa del Sol dada la situación actual derivada de la pandemia del COVID-19: "Va a marchas forzadas, ya hay intereses, movimientos y necesidades", aunque desconoce el número de establecimientos que podrían estar en esa situación de venta.

En opinión del presidente de los hoteleros de la Costa del Sol, las estrategias que deben acometerse son a medio plazo y ha abogado por el desarrollo de productos de sostenibilidad y por la habilitación de corredores sanitarios seguros, "que al menos tengamos eso, que los turistas puedan ir tranquilos de vacaciones".

Incluso, ha incidido en que "si hay que cambiar actitudes y modelos habrá que cambiarlo" para recuperar el deseo de viajar de las personas: "Eso está ahí, todos queremos salir y además lo recomienda hasta el médico, irse dos días de viaje para despejarse y huir del estrés", ha finalizado.