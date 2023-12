La Iniciativa Ciudadana se concentra para protestar por la aprobación del "tarifazo del agua"

MÁLAGA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Iniciativa Ciudadana Contra el Tarifazo del Agua (Iccta), formada por partidos políticos, asociaciones vecinales, asociaciones de consumidores y sindicatos, se ha concentrado este viernes para protestar por la aprobación por parte de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) de la propuesta de modificación de las ordenanzas relativas a los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en la ciudad para su actualización.

Así, por parte del PSOE, la viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, "la retirada inmediata del tarifazo del agua" que se ha presentado a los representantes de todos los grupos en el seno del Consejo.

La responsable socialista ha acusado al PP de "mentir a las familias con este tarifazo" porque "no se justifica este robo a las familias, que supondrá hasta un 124% de incremento en los consumos más responsables", caso del primer tramo de consumo, que tasa a las personas que viven solas en su hogar "especialmente personas mayores".

Medina ha analizado la documentación ofrecida por el Ayuntamiento de Málaga "que nos han enviado a los consejeros dos meses después de que Francisco de la Torre informara a los medios en rueda de prensa. Hasta este momento, no hemos tenido ni un solo papel", ha manifestado la socialista antes del Consejo de Administración.

"La concejala del ramo dijo que la subida del precio de la factura se justificaba por el aumento de los costes de energía y de los productos químicos. Si se mira con lupa el presupuesto de 2024, se desmonta completamente su argumento porque hemos pagado ahora menos de lo que se pagó por ellos en 2019, un año en que tuvimos 6,2 millones de euros de beneficio", ha criticado la edil socialista.

"Los productos químicos, por ejemplo, han supuesto sólo 300.000 euros en 2022 y en 2019 se pagó más, mientras que la luz se encuentra ahora en niveles por debajo a 2019. No se justifica en absoluto este sablazo de cinco euros más en la factura cada mes", ha manifestado.

Medina también ha señalado que el propio interventor municipal a través de su último informe "expresa que Emasa no tiene ningún desequilibrio económico, sino todo lo contrario", por lo que "el déficit de que hablaba Penélope Gómez no existe. No hay justificación para incrementar el recibo del agua, menos en el ciclo de consumo más responsable, por debajo de los 2 metros cúbicos por persona, "el que debería ser más barato, pero se incrementa hasta un 124%, que es inaceptable".

Por su parte, el grupo municipal Con Málaga, que también forma parte de la Iccta, ha votado en contra de la subida, junto al resto de la oposición, por una decisión que han calificado de "antidemocrática y un auténtico atraco a los bolsillos de los malagueños y malagueñas", en palabras del concejal y viceportavoz del grupo Nico Sguiglia.

"El procedimiento para tomar esta decisión ha sido una auténtica chapuza, no han contado con ninguno de los agentes sociales, asociaciones de consumidores, de vecinos, sindicatos, no han contado con nadie", ha subrayado .

Por su parte, la concejala y viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas ha destacado que "tenemos un ayuntamiento con un presupuesto de 1000 millones que podría haberse hecho cargo de las inversiones que necesita llevar la empresa para mejorar el sistema de aguas pero, sin embargo, han optado la mano por aumentar la tarifa a las familias malagueñas".