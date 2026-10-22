Investigados seis conductores por exceso de velocidad en distintas carreteras de Málaga

Agente de la Guardia Civil de Tráfico - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga, en el marco del plan de vigilancia especial para la prevención de siniestros viales llevado a cabo durante las últimas semanas en las carreteras malagueñas, han investigado a seis conductores --cuatro de turismos y dos de motocicletas-- por la supuesta comisión de sendos delitos contra la seguridad vial por exceso de velocidad.

En los distintos puntos de verificación de velocidad establecidos, los guardias civiles captaron mediante el cinemómetro instalado en vehículo oficial a uno de estos conductores que circulaba a 218 kilómetros por hora (km/h) en carretera limitada a 120 km/h, a tres a velocidades de 173 km/h, 172 km/h, 169 km/h en una vía limitada a 80 km/h, a dos que circulaban a 175 km/h y 165 km/h en una carretera limitada a 70 km/h y otro conductor que circulaba a 154 km/h en un tramo de vía limitado a 50 km/h, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Todos ellos se enfrentan a penas que van desde prisión de tres meses a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

Por último, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha recordado que el exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado y multiplica la gravedad de los accidentes, conducir por encima de los límites aumenta exponencialmente el riesgo de muerte o lesiones graves.