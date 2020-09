IU dice que "falta mucho por conocer" de Plan Andalucía en Marcha: "Tenemos la impresión de que otra vez es más humo"

IU critica que Juanma Moreno "no tiene plan para empezar las clases en Andalucía"

MÁLAGA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Dirección Colegiada de IU Andalucía, Ernesto Alba, ha advertido este martes de que, a día de hoy, "falta mucho por conocer" del Plan Andalucía en Marcha, "más allá de las declaraciones" de este pasado lunes del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"Tenemos la impresión de que el Plan presentado por Moreno es otra vez más humo", ha incidido, aludiendo a "esa propaganda política a la que nos tiene acostumbrados el PP, ya que recoge compromisos ya adquiridos previamente a la propia pandemia". En este sentido, ha puesto como ejemplo "claro" la creación del hospital de Málaga, "que parece que es una propuesta nueva y es una reivindicación del pueblo de Málaga desde hace años".

Alba en primer lugar ha dicho que conocieron el plan por los medios, "a los que se les negó estar en la propia presentación, quizá por interés de Moreno de obviar cualquier tipo de preguntas que tuvieran que ver con la precariedad del sistema sanitario y con el caso 'kitchen'" y ha criticado "la falta de transparencia".

Asimismo, el portavoz de la Dirección Colegiada de IU Andalucía ha señalado que con el Plan presentado se habla de una movilización de 3.450 millones de euros en tres años, lo que supone "1.150 millones de euros por año; no se detalla cuánto dinero pone la Junta realmente en estos fondos. No lo dice, se oculta, se disfrazan", ha señalado.

Por ello, ha señalado que a IU le preocupa: "Solo el capítulo seis de la Junta, que son inversiones directas, es de 1,3 millones de euros. ¿Cuánto va a poner la Junta en estos fondos más allá de los fondos que vienen del Gobierno o de Europa?", se ha preguntado.

También en relación con el contenido del plan ha aludido a que "más de 900.000 euros de este dinero total del plan van a ir a la colaboración público-privada, según detalla Moreno".

Al respecto, desde IU quieren "detalles no vaya a ser que los fondos que pone la administración del bolsillo de los andaluces sean al final para beneficiar a una minoría empresarial en Andalucía; nada que ver con una colaboración que conlleve, en sentido estratégico y que potencie la estructura económica en Andalucía, una ayuda a autónomos y pequeñas empresas que realmente generan empleo" en la región.

También esperan que los proyectos en el marco de este plan contribuyan en un impacto directo en la generación de empleo en el futuro y que prime el empleo de calidad.

De igual modo, Alba ha dicho que algo que les llama la atención es que el Gobierno andaluz "obvia" en el plan "la necesidad de un nuevo modelo productivo para Andalucía".

IMPUESTOS

Por otro lado, ha aludido a que el presidente de la Junta dijo este pasado lunes que "no subía impuestos". "No va a dar marcha atrás en su política fiscal y nos preocupa que ante la debilidad del sistema público sanitario y sistema educativo y falta de un modelo productivo estratégico capaz de dar estabilidad a la estructura económica en Andalucía siga empeñado en no subir impuestos a los ricos".

Alba ha señalado que "hablaba de bajadas pero realmente mientras a los trabajadores, autónomos no se le han bajado impuestos, a los que sí verdaderamente se les ha bajado ha sido a los ricos".

"Después de esa bajada no entendemos cómo se empeña Moreno en no corregir esa política fiscal y cómo a la vez va a querer fortalecer el sistema público de sanidad, educación o servicios sociales en Andalucía", ha concluido.