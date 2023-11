Jamie Cullum, Antonio José y Miguel Poveda, nuevas confirmaciones para el Starlite Occident de Marbella

MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres nuevas confirmaciones se suman al cartel de estrellas del próximo verano en Starlite Occident 2024 que se celebra en Marbella (Málaga). Se trata de Jamie Cullum (14 de junio), que vuelve a Starlite Occident tras su exitoso concierto en 2019; Antonio José (6 de agosto) que se dará cita por quinto año consecutivo en el festival, que ha visto crecer la carrera artística del cordobés; y Miguel Poveda (8 de agosto), que ofrecerá un encuentro íntimo dando vida a los evocadores textos del Poema del cante Jondo de Federico García Lorca.

Citas ineludibles para los fans, que podrán disfrutar de sus artistas favoritos en conciertos cercanos y en un lugar único: bajo las estrellas del mágico enclave natural del festival boutique. Las entradas de estos conciertos estarán disponibles a la venta desde el 30 de noviembre.

Así, el viernes 14 de junio, Starlite Occident recibirá de nuevo al cantante y pianista internacional Jamie Cullum. Con una carrera de más de 20 años; legendarios espectáculos en directo; trabajos junto a artistas como Herbie Hancock, Pharrell Williams, Kendrick Lamar e Idles; diez millones de álbumes vendidos y más de 890 millones de streams, Jamie Cullum es uno de los músicos más aclamados en todo el mundo.

Cullum aborda todos los aspectos de su carrera como ha hecho desde el principio: como un aficionado, estudiante creativo y un entusiasmo ilimitado. La noche del viernes 14 de junio será una ocasión única para disfrutar en directo de la magia de Jamie Cullum, que interpretará éxitos como 'Don*t stop the music', 'When I get famous' o 'These are the days'.

De otra parte, Starlite Occident volverá a vibrar un año más con la voz inconfundible de Antonio José, el martes 6 de agosto. Con tan solo 28 años Antonio José cuenta con una trayectoria de ocho álbumes, más de 1.4 billones de streams, 15 discos de Oro, 12 discos de platino, tres millones de seguidores y un público fiel que corea sus canciones en todos los conciertos de principio a fin.

Sus inquietudes artísticas y musicales le llevan a aproximarse a ritmos y sonidos nuevos, pero siempre desde su mundo pop y sin perder la esencia que le identifica. El público podrá disfrutar en directo de grandes hits como 'Por mil razones', 'A un milímetro de ti', 'Lo que hará mi boca' o de sus éxitos más recientes 'Cómo dejarte ir' o 'El Plan', incluidos su nuevo álbum 'El pacto'.

Además, Miguel Poveda, una de las voces más personales y comprometidas del flamenco, volverá a Starlite Occident el jueves 8 de agosto. El artista, que ha obtenido el reconocimiento de la crítica y el público, sigue superándose cada día mostrando lo mejor de sí mismo en el escenario. Poveda ha crecido en la diversidad musical, siempre en busca de la libertad creativa, lo que le ha llevado a ser uno de los referentes flamencos de nuestro país.

En el mágico cruce de las artes, Miguel Poveda emprende un nuevo viaje sonoro junto al guitarrista Jesús Guerrero para dar vida a los evocadores textos del libro 'Poema del cante jondo' de Federico García Lorca. El artista ofrecerá en Starlite Occident un encuentro íntimo donde el flamenco más auténtico será el protagonista junto con la riqueza cultural de todos los ingredientes que lo conforman.