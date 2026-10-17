Unas jornadas reflexionan en Málaga sobre la relación entre literatura, memoria, género, disidencia y derechos humanos

Cartel de las jornada Heterodoxia Málaga 2026. - HETERODOXIA

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas jornadas abordarán la próxima semana la relación entre la literatura, el pensamiento crítico, la memoria, identidad, género; así como la diversidad sexual y la disidencia, con los derechos humanos actuarán como hilo conductor. Un encuentro que con el título 'Lecturas trasatlánticas desde los márgenes' presta especialmente atención a la realidad LGTBIQ+ en Guinea Ecuatorial.

Heterodoxia Málaga 2026 celebrará estas jornadas del 21 al 23 de octubre en el Museum Jorge Rando de la capital malagueña, donde se reunirán profesionales de la literatura, la investigación y el activismo, como Trifonia Melibea Obono, María Esther Mbang Nguema Mangue, Cecile Caroline Eveng y Gonzalo Abaha Nguema Mikue, han informado desde la organización.

La edición, organizada por Loberquingo Company, con la colaboración de Somos Parte del Mundo, se celebrará en horario de tarde, entre las 17,00 y las 19,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, según el comunicado remitido a Europa Press.

La primera jornada tendrá lugar el miércoles 21 de octubre y estará dedicada a 'Tradición, ruptura y márgenes del canon'. En ella, la escritora, investigadora y activista Trifonia Melibea Obono ofrecerá la ponencia inaugural 'Guinea Ecuatorial no es diferente: herramientas para comprender los retos de Somos Parte del Mundo en el contexto africano'.

A continuación, se celebrará la mesa de debate 'Cultura, religión y mujeres asociales', en la que participará María Remedios Fernández-Ruiz, profesora de la Universidad de Málaga y especialista en literatura, traducción y estudios africanos. La conversación abordará el papel de la literatura y los relatos culturales en la construcción de la identidad, la desigualdad de género y la representación de quienes permanecen en los márgenes de las normas sociales.

El jueves 22 de octubre, la programación girará en torno a 'Memoria, identidad y literatura'. María Esther Mbang Nguema Mangue protagonizará la sesión 'Las lesbianas no son mujeres: diálogo entre la filósofa Monique Wittig y la activista centroafricana Esther Mbang'.

Tras esta ponencia se incorporará el escritor y activista Gonzalo Abaha Nguema Mikue para participar, junto a María Esther Mbang, en la mesa redonda '¿Se puede ser "un buen bantú" y homosexual?', en una conversación que analizará la relación entre identidad, pertenencia cultural, memoria colectiva, tradición y diversidad sexual.

La última jornada se celebrará el viernes 23 de octubre bajo el eje 'Literatura, activismo y disidencia'. La investigadora Cecile Caroline Eveng dirigirá el taller participativo 'Gonzalo Abaha y Kris Adá escriben: cómo se lee la literatura gay en Guinea Ecuatorial'. Después tendrá lugar una conversación con Gonzalo Abaha Nguema Mikue y también se celebrará una mesa de conclusiones y debate final abierta a la participación del público.

Heterodoxia Málaga nació como un espacio dedicado a la promoción de la lectura, la literatura contemporánea y las voces que cuestionan o amplían los límites del canon. La edición de 2026 propone acercarse a la realidad LGTBIQ+ de Guinea Ecuatorial a través de obras literarias, testimonios, relatos orales, ensayos y experiencias personales.

Los derechos humanos actuarán como hilo conductor de una programación que sitúa la literatura en el centro de la conversación. La iniciativa busca ofrecer a la ciudadanía malagueña un espacio de encuentro con autorías y discursos que no siempre encuentran presencia en los circuitos culturales habituales, han expresado desde la organización.

Además, busca favorecer el diálogo entre público lector, estudiantes, docentes, profesionales de la cultura, jóvenes creadores y entidades sociales.

PARTICIPANTES

Trifonia Melibea Obono es novelista, politóloga, académica y activista por los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+. Su producción literaria aborda la desigualdad de género, la situación jurídica y social de las mujeres y la realidad LGTBIQ+ en Guinea Ecuatorial.

María Remedios Fernández-Ruiz es profesora del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga y doctora internacional en Lingüística, Literatura y Traducción, con Premio Extraordinario de Doctorado (2019). Ha desarrollado parte de su actividad investigadora en la Universidad de Harvard y es traductora literaria y creadora de Bdafrica, una base de datos que recoge la literatura africana publicada en España entre 1972 y 2019.

María Esther Mbang Nguema Mangue es activista ecuatoguineana por los derechos humanos y forma parte de la Asociación Feminista y Lgtbiq+ Somos Parte del Mundo, donde desarrolla labores en el Departamento de Comunicación y Redes. Ha participado en diferentes encuentros y espacios institucionales para visibilizar la situación de las personas LGTBIQ+ en Guinea Ecuatorial.

Asimismo, Gonzalo Abaha Nguema Mikue es escritor, investigador y activista Lgtbiq+. Actualmente coordina el colectivo Somos Parte del Mundo y ha colaborado con diferentes organizaciones y proyectos culturales y sociales. Es autor de las novelas 'Las ratas también se enamoran' y 'Lo rarito que eres'.

Cecile Caroline Eveng es investigadora camerunesa y activista vinculada al trabajo con mujeres y poblaciones invisibilizadas. Es doctora en Filología Comparada Hispánica y cuenta con formación especializada en género, educación, relaciones internacionales, derechos humanos y estudios Lgtbiq+.