La Junta advierte de que el COVID es un factor de riesgo: "Es muy agresivo y todos los días mata gente sana"

Actualmente el perfil medio de los ingresados en la UCI en Málaga es el de personas de entre 30 y 49 años en su mayoría sin vacunar

MÁLAGA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Salud y Familias en Málaga, Carlos Bautista, ha advertido de la agresividad de la COVID-19, que en sí mismo es ya "un factor de riesgo", de hecho, ha manifestado que "todos los días mata gente sana".

Así, en rueda de prensa, cuestionado por los periodistas, ha incidido en que cuando se inició la pandemia y fallecían muchas personas mayores se buscaban esos "factores de riesgo" pero ahora, con la vacunación muy avanzada, se ha preguntado: "¿Qué argumentos buscamos?".

"El virus mata cuando lo permite una rendija", ha enfatizado el dirigente sanitario, quien ha agregado que la situación en la provincia de Málaga es peor que meses atrás por el incremento poblacional motivado por las vacaciones de verano y la elevada afluencia de personas.

Bautista ha sostenido que meses atrás la provincia ha estado en nivel 1, "lo ha hecho muy bien y se nos ha estropeado en verano". En sus declaraciones, ha aludido a esa elevada afluencia de visitantes y a cómo el coronavirus se mueve con la gente "y se disparan los contagios".

"Yo soy de Linares y en Jaén no hay esta avalancha de gente, aquí está Córdoba, Jaén, media Madrid y los británicos con una sola dosis de Astrazéneca que no cubre la variante Delta y veo poco control en el aeropuerto pidiendo PCR", ha relatado. Además, en ese empeoramiento ha repercutido, a su juicio, la decisión del Gobierno central de quitar la obligatoriedad en el uso de la mascarilla: "La quitó con letra pequeña". "La gente se mueve, la mascarilla ha desaparecido y el virus sigue matando", ha resumido Bautista.

Ha vuelto a reclamar, por tanto, responsabilidad a toda la población y especialmente para que se vacunen y se utilice la mascarilla: "El único elemento que va a parar la pandemia es la mascarilla".

SITUACIÓN "PREOCUPANTE" DE LA SANIDAD

El delegado de Salud en Málaga ha admitido que la situación en la sanidad pública "es muy compleja, no alarmante pero sí preocupante". Los pacientes llegan a la Atención Primaria "de manera masiva y está tremendamente saturada".

"No hay que acordarse solamente de los hospitales. Tenemos una importantísima cantidad de profesionales que llevan casi dos años sin parar, están agotados mentalmente, físicamente, destrozados, algunos contagiados y tenemos que darles vacaciones", ha recalcado.

Bautista ha reiterado que esto "se repite todos los veranos en la sanidad de todo el mundo", sin olvidar la pandemia que se arrastra desde 2020: "El profesional tiene que descansar; se ha contratado todo lo contratable", ha defendido, añadiendo que es ahora cuando llega una quinta ola "porque hay que lucir sonrisa", lo cual conlleva una situación "explosiva".

Sobre las circunstancias en el Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga), ha admitido que "están muy agotados, sí"; por lo que "muchos no paramos de pedir mascarillas y vacunarse", recordando que en este centro sanitario y en el Virgen de la Victoria de la capital malagueña se ha registrado el mayor número de pacientes en las UCI.

La sanidad "no está en una situación agradable, no es cómoda", ha admitido, destacando el trabajo que se está haciendo: "No hay hospitales o centros de salud que no hayan estado o estén en obras. Estamos haciendo un trabajo tremendo para sacar lo máximo".

EN LA UCI: DE 30 A 49 AÑOS SIN VACUNAR

Ha precisado, al ser cuestionado, que el número de contagios en la quinta ola es similar al de la tercera, no así el número de ingresados hospitalarios. Actualmente el perfil medio del hospitalizado en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Málaga es el de personas de entre 30 y 49 años en su mayoría sin vacunar, muchos de los cuales fallecen.

También hay un volumen de personas ingresadas en la provincia de todas las edades pero es en esa franja de edad donde más se está notando la presión hospitalaria crítica.

El número de contagios actualmente no está generando, según ha indicado, tantos fallecidos "pero sí patologías, sí necesidad de hacer test, rastreos, de confinar, de ingresar en planta y llevar a la UCI a pacientes que necesitan profesionales", además de haber "una cantidad tremenda de profesionales vacunando porque las vacunas no se ponen solas".

JOVEN FALLECIDA EN MARBELLA

Sobre la denuncia de los padres de la joven fallecida en el Costa del Sol marbellí, después de haber ido a un centro médico hasta siete veces, Bautista ha incidido en que la muerte de una persona es "un horror y más si es joven".

"Trasladamos todo nuestro pesar a la familia. Parece que está en manos de la justicia y que se investigue lo que se tenga que investigar", ha dicho el delegado de Salud, quien ha admitido que desconoce lo que sucedió aunque se ha preguntado si tenía factores de riesgo como se ha publicado "por qué no se vacunó antes".

No obstante, ha insistido en que toda la población, de alguna manera, tiene factores de riesgo: "Yo tengo 62 años, soy deportista, no fumo, no bebo alcohol y soy perfil de riesgo por mi edad. Este virus es muy agresivo".

VACUNACIÓN CON "TODAS LAS FACILIDADES"

Por último, sobre el panorama que se presenta, el delegado de Salud y Familias ha incidido en que siguen trabajando y "apretando los dientes". "Parece que están bajando los índices un poquito, para nada tirar las campanas al vuelo, para nada; a ver si conseguimos llegar a final de verano medianamente enteros", ha trasladado, deseando que este sea "el último esfuerzo".

También ha repetido a la población que se vacune "por favor", recordando que aún el número de hospitalizados es bastante alto y que para recibir la dosis contra la COVID-19 "ya no hay ni que pedir cita. Estamos dando facilidades de todo tipo, las posibilidades son inmensas".

"Desde los 16 años en adelante pueden vacunarse donde quieran, hay horarios de todo tipo, lugares para elegir", ha enfatizado, añadiendo que de 12 a 15 pueden hacerlo pidiendo cita en los centros de salud y ha esperado que esta población esté inmunizada en su mayoría antes del inicio del curso escolar.

Según el delegado de Salud, hay que pedir a todo el mundo responsabilidad: "Si los que estamos vacunados hacemos acto de fe y asumimos los riesgos que tenga la vacuna no es tolerable bajo mi punto de vista que haya ciudadanos que no se quieran vacunar por cualquier concepto, por religión, por creencia extraña".