Aprobada la propuesta inicial para declarar la Sierra de las Nieves como Parque Nacional

Actualizado 13/02/2018 13:16:52 CET

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la propuesta inicial de declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional, tras su paso por el Consejo de Ministros el pasado viernes, 9 de febrero.

Según ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, se inicia así la recta final del proceso que convertirá a este espacio natural malagueño en el tercero de Andalucía con la máxima figura de protección, junto a Doñana y Sierra Nevada.

Asimismo, ha explicado que el próximo paso es iniciar el trámite de información, que se emprenderá "en breve", y a partir de ahí "se llevará a cabo el procedimiento administrativo correspondiente". Y que todo el proceso se hará en coordinación con el Gobierno central porque "cuanto más respaldo consigamos, mejor". "Seguimos el procedimiento administrativo adecuado con la mayor celeridad posible", ha agregado.

De este modo, el texto para declarar la Sierra de las Nieves como Parque Nacional ha sido elaborado de forma conjunta con la Administración central y ha contado con la participación de los ayuntamientos de la zona, la comunidad científica y la Junta Rectora del actual Parque Natural de la Sierra de las Nieves, órgano en el que están representados las entidades locales y los distintos sectores sociales y económicos.

La Junta entiende que este amplio respaldo es imprescindible para que la declaración sea aprobada como ley por el Congreso de los Diputados, tal y como exige la legislación estatal.

Junto con ello, también se requieren especiales valores ecológicos que, en este caso, vienen determinados por la presencia del pinsapo y de un número de especies exclusivas de la flora (endemismos botánicos) comparable al de las cumbres de Sierra Nevada, actualmente el único parque nacional andaluz de montaña.

La propuesta aprobada delimita una superficie de unas 23.000 hectáreas, un territorio que coincide básicamente con el del actual parque natural e incorpora la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Sierra Blanquilla y parte de la de Sierras Bermeja y Real, en los términos municipales de Benahavís, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera.

Asimismo, se establecerá una zona periférica de protección de 75.000 hectáreas que engloba la totalidad de la Reserva de la Biosfera declarada por la Unesco y otra franja de terrenos de la ZEC Sierras Bermeja y Real. Esta superficie se reparte entre los municipios de Alozaina, Benahavís, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Igualeja, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Serrato, Tolox y Yunquera.

Junto con esta delimitación, el acuerdo conjunto del Gobierno andaluz y del Consejo de Ministros también establece un régimen de protección preventiva que se aplicará hasta que entre en vigor la ley de declaración.

De este modo, no podrá otorgarse ninguna licencia, autorización o concesión adicional que habilite para la modificación de la realidad física o biológica de la zona. En particular, el territorio incluido no podrá clasificarse como suelo urbano o susceptible de ser urbanizado.

FLORA Y FAUNA DE LA SIERRA DE LAS NIEVES

Situada en la Serranía de Ronda, en el extremo más occidental de las cordilleras béticas, la Sierra de las Nieves alberga la más extensa población de pinsapos de Andalucía, además de valiosas formaciones de quejigales, encinares y bosque mediterráneo. Sus ecosistemas sirven de hábitat a 150 especies de aves y a una rica fauna terrestre en la que se incluyen la cabra montés, el corzo y la nutria.

Entre sus valores geológicos, destaca la presencia de numerosas grutas, cavernas y simas, entre ellas la denominada Gesm, la tercera más profunda del mundo con 1.100 metros. Además, alberga uno de los escasos afloramientos de peridotitas (rocas de origen plutónico) del planeta.

Junto con esta riqueza ecológica, la Sierra de las Nieves ofrece también una lograda conjunción del urbanismo y la arquitectura popular con un atractivo entorno en el que abundan tajos, barrancos y desfiladeros. En cuanto a las actividades económicas, las más relevantes son las ganaderas, forestales y cinegéticas, así como las ligadas al turismo y a la industria artesanal --talleres textiles, marroquinería y forjado de rejas--.