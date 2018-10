La Junta aún no ha decidido cuál es "la mejor opción" sanitaria para la zona este de Málaga capital

Publicado 07/03/2018 14:52:01 CET

PP sostiene que construir un Chare en esta zona de la capital "es una necesidad" y que no basta con ampliar el centro de salud de El Palo

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) aún no ha decidido cuál es "la mejor opción" sanitaria para la zona este de Málaga capital, según ha indicado la consejera de Salud, Marina Álvarez, quien ha manifestado que el centro de salud de El Palo es "referente de calidad", con profesionales "muy bien valorados"; y que se están planteando "diferentes alternativas".

En este sentido, a preguntas de la parlamentaria por el PP de Málaga Mariví Romero acerca de la construcción de un Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare) en esta zona de la capital y no la ampliación del centro de salud de El Palo, la titular andaluza de Salud ha sostenido que se tomará como base la Estrategia de Renovación de la Atención Primaria que se está implantando en toda Andalucía.

Álvarez ha indicado que el centro de salud de El Palo "ofrece una asistencia sanitaria de calidad y sus profesionales son muy valorados por los pacientes", si bien ha admitido que desde el Distrito Sanitario de Málaga se ha planteado la necesidad de ampliar sus espacios, "para dar respuesta a la cartera de servicios que incluye esta Estrategia, y que en esa línea se están planteando diferentes alternativas".

"La planificación sanitaria no es caprichosa, sino que requiere de análisis técnicos y exhaustivos, que pueda responder a necesidades reales, actuales y futuras", ha expuesto la titular de Salud de Andalucía, quien ha reiterado que el objetivo es "mejorar la resolución de los centros y la accesibilidad". La "prioridad", ha dicho, es la ciudadanía "pero siempre desde la responsabilidad y con decisiones basadas en criterios técnicos".

En este punto, ha aludido al grupo de expertos que ha trabajado para definir el nuevo modelo hospitalario de Málaga señalando que atenderá lo que digan "para dar respuesta a las necesidades de salud de los ciudadanos, como siempre se hace en la planificación sanitaria".

La parlamentaria del PP, por su parte, ha reiterado que un Chare en la zona este "es una necesidad" y ha asegurado la disposición tanto del Ayuntamiento de la capital como de la Diputación provincial para hacer "todo lo que esté en su mano para que el nuevo hospital sea una realidad lo antes posible".

Así, ha incidido en las "facilidades" puestas por la Diputación, propietaria de los terrenos donde el grupo de expertos ha propuesto construir el nuevo hospital de 800 camas y que actualmente albergan instalaciones como las del centro de innovación social La Noria o la Casa Ronald McDonald, entre otras; "facilidades que también llevan años ofreciéndoselas para el Chare de la zona este porque es lo que necesitan, y no la ampliación del centro de salud".

También ha dicho Romero que padres y profesionales les han trasladado que se quiere "eliminar" el colegio público Miguel Hernández de la zona este para utilizar estos terrenos para la ampliación del centro de salud de El Palo, algo que ha negado la consejera: "Yo no he hablado de eliminar ningún colegio, no he dicho cómo vamos a llevar a cabo este proyecto".

Sí ha reiterado que la planificación sanitaria "no se hace de forma caprichosa" sino que responde a un análisis técnico "exhaustivo y riguroso". Es esto, ha sostenido, lo que el Gobierno andaluz está haciendo: "Nuestra apuesta por mejorar la atención sanitaria --en Málaga-- es clara".

Romero ha lamentado que se hable de un nuevo hospital para dentro de seis años y ha recordado que las obras del metro se anunciaron para un año concreto y llevan un retraso considerable: "Cuando viene un consejero a Málaga nos echamos a temblar". También ha criticado la dirigente del PP que la Junta no incluya partidas en los presupuestos de este año para comenzar el centro hospitalario planteado por el grupo de expertos "y tampoco hayan atendido ni PSOE ni Ciudadanos la enmienda presentada por los 'populares'" para que se consigne dinero este mismo año.

"Los dos hospitales --el propuesto en el Materno y el que demanda el PP en la zona este-- son necesarios en la ciudad porque tenemos un déficit de 800 camas respecto a Madrid. Somos la provincia con menos camas por habitante y todas las que vengan serán necesarias y buenas", ha finalizado.

AGRADECE EL TRABAJO DEL GRUPO DE EXPERTOS

Álvarez, por otro lado, ha agradecido el trabajo del grupo de expertos, en esta ocasión a preguntas del parlamentario del PSOE Francisco Vargas, y ha reiterado el compromiso adquirido por ella misma para atender la propuesta de los profesionales que han participado en la definición del nuevo modelo hospitalario de la capital.

Así, ha apuntado que más de 300 personas han participado en la definición del "mejor modelo de atención hospitalaria para la ciudad de Málaga para los próximos años, un modelo que responde a las necesidades y expectativas de profesionales y ciudadanía".

La consejera ha concretado que se ha trabajado de la mano de 18 grupos de profesionales y expertos que han estado analizando durante un año la situación de la sanidad malagueña y sus infraestructuras y las tendencias sociodemográficas, organizativas y tecnológicas. Al mismo tiempo, ha resaltado que también ha sido "clave y muy trascendente" la implicación de colegios profesionales, asociaciones de pacientes, colectivos vecinales, organizaciones sindicales, la Universidad de Málaga y el propio Ayuntamiento de la ciudad, a través del Consejo Social Ciudadano.

Ha surgido, en su opinión, un modelo "innovador y de futuro, fruto del consenso y del diálogo". "Un proyecto de Málaga para Málaga", ha asegurado Álvarez, quien ha avanzado que los grupos de trabajo están ahora definiendo el plan funcional para este modelo hospitalario, que podría estar listo antes del verano.

"El compromiso de la Junta de Andalucía con Málaga es firme y fuerte, por lo que se va a dar la máxima prioridad y celeridad a este proyecto", ha enfatizado la titular andaluza de Salud, quien en su intervención ha recordado que hace un año pidió a expertos y profesionales iniciar este trabajo.

Aunque ha admitido que era "un proceso complejo", ha incidido en que estaban convencidos de que se llegaría "a un modelo realista, participado y adaptado a lo que necesita Málaga". En este contexto, ha reiterado que siempre se comprometió a aceptar "el modelo de atención hospitalaria que propusiera el grupo".

El modelo propuesto plantea la construcción de un nuevo edificio con capacidad para unas 800 camas y que concentre toda la patología aguda y de complejidad. Siguiendo las recomendaciones de los expertos, el nuevo hospital debe edificarse próximo al hospital Materno Infantil para aprovechar la infraestructura hospitalaria existente, y en una zona que asegure poder crecer en un futuro y que prime la accesibilidad a la población.

"Es un modelo de trabajo en red y coordinado entre hospitales y atención primaria, y alineado con las líneas prioritarias de la Consejería de Salud, como la Estrategia de Renovación de Atención Primaria y el Plan de Atención Integral al Paciente Crónico", ha finalizado.