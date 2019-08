La Junta defiende a empleados de ambulancias y seguirá trabajando para mediar en un conflicto "de ámbito privado"

Publicado 15/08/2019 12:52:45 CET

Navarro sostiene que el anterior Gobierno socialista elaboró pliegos "inasumibles" que provocan "esfuerzos sobrehumanos" de trabajadores

MÁLAGA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha defendido el trabajo desarrollado en los últimos años por los empleados del transporte sanitario de la provincia de Málaga, en huelga desde el pasado 31 de julio, y ha asegurado que el nuevo Gobierno andaluz seguirá mediando en un conflicto que, ha recordado, se sitúa "en el ámbito de lo privado".

Así, ha indicado que el problema es que una empresa ha comprado otra y los trabajadores "no están de acuerdo con las condiciones que le da la nueva empresa". Por ello, ha incidido en que el Gobierno andaluz está mediando: "Nosotros, papel de mediador, todo el del mundo, si por algo se está caracterizando este Gobierno es por su capacidad de negociación y diálogo pero no podemos ir más allá".

Navarro ha indicado, en una entrevista concedida a Europa Press, que el problema de estas condiciones laborales las arrastran "desde hace mucho tiempo", incidiendo en que el transporte sanitario y de urgencia en la provincia "ha sido muy deficitario por unos pliegos que eran del todo inasumibles".

Precisamente, ha recordado que la Junta está trabajando ya en esos nuevos pliegos y, una vez estén listos, "saldrá un nuevo concurso y lo ganará quien lo tenga que ganar", incluyendo unas condiciones mínimas que evite la disparidad actual entre provincias.

La delegada de la Junta en Málaga ha lamentado que la empresa "entraba por esos pliegos y se excedía de las condiciones porque si no no llegaba a las necesidades que había en Málaga". "Esa empresa, la anterior, y los trabajadores han hecho unos esfuerzos sobrehumanos por cumplir con las necesidades que había en Málaga , aún excediéndose de lo contratado por la Junta", ha explicado.

Ese malestar laboral, ha incidido Navarro, no es nuevo, de hecho "se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y me da pena que en vez de haberse manifestado con el anterior gobierno, culpable de no hacer unos pliegos de condiciones con las necesidades, lo hagan ahora", matizando que ahora existe, además, "un conflicto con la empresa compradora" pero ha confiado en que la situación se solvente lo antes posible.

Este pasado miércoles, los trabajadores de Asistencia Sanitaria Malagueña (ASM), concesionaria del servicio, volvieron a manifestarse por las calles de la ciudad, toda vez que la negociación con la empresa no avanza. Estos profesionales reclaman un nuevo convenio colectivo que incluya mejoras salariales y sociales. Para mediar en esta situación, el delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, se volverá a reunir con las partes a finales de mes.