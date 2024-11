Junta defiende que la zona del yacimiento de La Araña en Málaga con interés histórico está "absolutamente protegida"

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha defendido que la parte que tiene interés histórico del yacimiento de La Araña en la ciudad de Málaga está "absolutamente protegida con el mayor nivel de protección que otorga el ordenamiento jurídico español, que es la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC)", y que, en base a esa declaración, la Junta ejerce sus competencias.

En este sentido se ha manifestado la consejera al responder a una pregunta con ruego de respuesta oral formulada por el grupo Vox en la Comisión de Cultura y Deporte celebrada este martes en el Parlamento de Andalucía.

Así, el portavoz de esta formación, Antonio Sevilla, ha acusado a la Junta de "no cuidar el patrimonio histórico", a la vez que ha señalado que un informe técnico elaborado por la Universidad de Granada (UGR) "oculto en los cajones de la Consejería durante más de tres meses" desveló que se solicitaba la preservación la Cueva de las Estagamitas y que concejales de Vox pidieron realizar "inversiones necesarias y prioritarias para la canalización del agua en el yacimiento de La Araña".

Sevilla ha justificado la petición en la posibilidad de "brindar servicios básicos a los visitantes", y ha cuestionado a Del Pozo cuándo se va a dotar al yacimiento de suministro de agua.

La consejera de Cultura ha dejado claro desde el primer momento de su intervención que "no es competencia de la consejería garantizar ni el suministro de agua ni ningún otro". "En todo caso, nos corresponde estudiar y, si procede, aprobar las actuaciones", ha apuntado.

Patricia del Pozo ha detallado que el Complejo Kárstico Cueva Navarro IV fue delimitado e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC con la tipología de zona arqueológica en el año 2013. "Lo componen diferentes elementos y alguno ya estaba protegido por la Ley de Patrimonio Histórico al contener manifestaciones de arte rupestre", ha especificado.

Y en este punto ha señalado que la obligación de la conservación, mantenimiento y custodia de los bienes del patrimonio histórico andaluz corresponde a los propietarios, según la ley de Patrimonio, y que la delegación de su consejería se ofreció a los privados para prestarles asesoramiento técnico a la hora de afrontar su deber.

Así, se ha dirigido al portavoz de Vox para aclarar que todos los informes y estudios reflejan que no hay restos de interacción humana en los espacios que no están protegidos ahora mismo por la declaración de BIC.

"Tanto el estudio del arte de la propia cueva como el registro arqueológico de los abrigos del acantilado fueron estudiados y documentados, y después no ha habido hallazgos significativos. Por tanto, yo no puedo ampliar la declaración de BIC porque no hay nada que lo justifique ni lo motive", ha manifestado la consejera, que sí ha admitido que "quizás lo que se ha descubierto después pueda tener un interés geológico, pero a nosotros no nos corresponde determinar eso".

"La parte del yacimiento que tiene relevancia en términos históricos está absolutamente protegido con el mayor nivel de protección que otorga el ordenamiento jurídico español, que es la declaración como Bien de Interés Cultural. Y, en base a esa declaración, ejercemos nuestras competencias", ha concluido Del Pozo.