Junta dice que no hay colapso en el Hospital Clínico de Málaga y que estudian "todas las reivindicaciones sobre la mesa"

La consejera de Salud, Catalina García, ha dicho que "no hay colapso" en el Hospital Clínico de Málaga "y sí reivindicaciones de los profesionales que tenemos que atender, estudiar y trabajar"; por lo que ha expresado "el respeto más absoluto" a las manifestaciones de estos profesionales y del Sindicato Médico. "Por supuesto que estudiamos todas las reivindicaciones que ponen sobre la mesa".

Así ha respondido García a la pregunta realizada por el parlamentario socialista por Málaga José Luis Ruiz Espejo, en la que ha aludido al escrito presentado por 300 médicos de dicho hospital "denunciando una situación insostenible en la que se encuentra este centro".

Ruiz Espejo ha indicado que "lo que es más grave" es que "esto pone en riesgo la calidad asistencial de los pacientes" y ha señalado que "son los propios médicos" los que denuncian esta situación y "por tanto, no nos puede culpar a los socialistas de alarmar", preguntando por las medidas tomadas o que se piensan adoptar al respecto.

Al respecto, la consejera ha indicado que "a pesar de la falta de facultativos, la plantilla del Hospital Clínico ha aumentado un 23% desde 2018, hasta alcanzar los 4.500 efectivos; es decir, 837 profesionales más en tan solo cinco años". "¿Qué pasaría los veranos antes de 2018 si con esta plantilla, con un 23% más, ahora dicen ustedes que todo está fatal?", se ha preguntado.

Asimismo, ha indicado que también hay un aumento "significativo" de la actividad asistencial comparándola con la del año 2018, con "un 40% más de intervenciones quirúrgicas, un 33% más de consultas externas y un 24% más de pruebas diagnósticas". "Es decir, que no hay una merma de la producción asistencial, con lo cual no hay un colapso del hospital y me remito a los datos", ha insistido.

Por su parte, el parlamentario socialista ha recordado que cuando presentaron el Plan de Verano sanitario "usted nos dijo a todos los andaluces y andaluzas que no se cerraría ni reduciría ningún servicio sanitario este verano" en Andalucía.

"Pero la realidad que estamos viendo es muy distinta porque estamos constatando a lo largo y ancho de toda Andalucía como estamos viendo protestas de los propios usuarios, profesionales, pacientes, sindicatos y organizaciones sanitarias por las dificultades especialmente de atención que se están produciendo en muchos puntos sanitarios de Andalucía", ha dicho.

Ruiz Espejo ha reiterado que "son los propios médicos" de este hospital los que "han alertado de esta situación y denuncian cosas muy graves, que no son baladí, que son preocupantes y por eso lo trasladamos aquí en el Parlamento", entre las que ha citado "el aumento desmedido de la ratio médico-paciente, sobre todo en servicios como neurología y psiquiatría".

También ha aludido a las críticas de los facultativos por "el fracaso en la contratación de verano, fundamentalmente para el servicio de urgencias en este hospital, a condiciones laborales y de trabajo de los profesionales que denuncian también por falta de esas condiciones". "Y a esto tendríamos que sumarle alguna cuestión más como el cierre este año de la consulta de enfermería de insuficiencia cardíaca en este centro", ha apuntado.

"En definitiva, una denuncia que en lo referente al aumento de la ratio ni siquiera lo ha desmentido el centro. Por tanto, es que será verdad, consejera. Y el problema es que no saltan las alarmas puntualmente, es que esto ya es una situación generalizada en toda Andalucía, como están denunciando estos médicos", ha lamentado el socialista.

"No sé si estarán a tiempo de evitar esta situación de colapso en la sanidad pública andaluza, pero si están y pueden hacer algo, háganlo. Y si no, márchense", ha finalizado.

Al respecto, la consejera le ha pedido al parlamentario que los socialistas "se pongan de acuerdo en lo que ustedes piensan. ¿Ustedes piensan que hay déficit de médicos o piensan que no hay? Porque dependiendo de quién haga las declaraciones no es un déficit y hay una falta de gestión, pero ahora hablan de una falta de médicos en el hospital".

¿Nos gustaría contratar a más profesionales y a más médicos? Claro que sí, a nosotros sí nos gustaría. Y no me diga que no le eche la culpa, porque su ustedes fueron los que no hicieron las cuentas cuando en Andalucía se iban a jubilar los médicos...", ha apostillado.

Ha dicho que "el groso de las jubilaciones en Andalucía las vamos a sufrir ahora", poniendo como ejemplo los 898 profesionales que se jubilarán este año y los 738 de 2025. "Y cuando ustedes tuvieron que hacer la planificación de las plazas MIR no la hicieron", ha insistido, apuntando que no ofertaron estas plazas.