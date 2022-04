Junta estudia ayudas a empresarios y municipios de Málaga por temporal y pide que Gobierno declare emergencia en obras

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha anunciado que la Junta estudia ya, desde las áreas de Turismo y Administración Local, "cómo poder aportar nuestro granito de arena para ayudar a los ayuntamientos y empresarios" ante los efectos del temporal en la provincia; y ha pedido al Gobierno central que declare de emergencia las actuaciones necesarias para reparar los daños.

Navarro ha visitado las playas de la localidad malagueña de Torremolinos, en proceso de recuperación tras los estragos del temporal marítimo que ha ocasionado daños en el litoral y en las infraestructuras; y ha manifestado que desde el Gobierno andaluz van "a colaborar en todo lo posible" ante estos efectos.

No obstante, ha dicho que entienden "que el Ministerio de Transición Ecológica es el competente para regenerar las playas y paseos marítimos afectados por los fenómenos costeros y creemos que lo más oportuno es que las zonas afectadas se consideren zonas de actuación especial para la restauración del dominio público marítimo terrestre y que se declaren de emergencia las obras a ejecutar".

Tras lamentar los daños provocados en playas y chiringuitos de toda la costa malagueña, Navarro ha considerado que el Estado debe afrontar "con la máxima celeridad las obras de reparación necesarias", por lo que ha instado al Gobierno central a que declare de emergencia las actuaciones necesarias para reparar los daños en el litoral y las infraestructuras de la provincia.

Junto a la alcaldesa, Margarita del Cid, y el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Manuel Villafaina, la delegada ha dicho "que llueve sobre mojado, porque desde el Estado nada se ha hecho en estos tres años para mejorar las playas, que son la materia prima de nuestro turismo".

Por ello, ha insistido en que el Gobierno central lleve a cabo "actuaciones y soluciones definitivas, para que esta imagen no se repita cada vez que haya fenómenos costeros de esta magnitud o similares". La delegada considera que es preciso abordar estudios y proyectos, "que ya existían en la pasada legislatura", para estabilizar las playas, aunque no sea todas.

Ha considerado que abril es un mes "crucial a nivel turístico en nuestra provincia, ya que se inicia la Semana Santa y la temporada de playas; por eso estamos dispuestos a ayudar y colaborar en lo que sea necesario, para que estos destrozos afecten lo menos posible al desarrollo de estos días festivos".

La delegada ha destacado el esfuerzo de los ayuntamientos costeros, como el de Torremolinos, que, junto a los propios empresarios y chiringuitos afectados, "se han puesto manos a la obra para que los efectos del temporal no se noten y poder recuperar esas líneas de playa y servicios afectados".

Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Torrox y Torre del Mar en Vélez-Málaga han visto sus playas "asoladas"; en Málaga capital el pasado martes se cerraron los paseos marítimos y un gran número de chiringuitos ha sufrido desperfectos.

Navarro ha reclamado al Gobierno central que dé "certidumbre al turismo y a todos los que viven de él, como los empresarios de playa y establecimientos hoteleros".

La alcaldesa de Torremolinos, por su parte, ha indicado que "no se puede vivir a base de aportes de arena puntuales". "Un lugar como la Costa del Sol no puede estar al albur de los temporales, no puede estar a días del arranque de la temporada alta con las playas como están", ha señalado.

Del Cid ha apuntado que "es un hecho que el Gobierno central no ha avanzado en el compromiso adquirido en 2018 para ver otras soluciones que mejoren la estabilización de las playas a medio y largo plazo". "Esto vuelve a poner en evidencia que el ayuntamiento, con recursos limitados, y los propios empresarios de playas, son los que tienen que hacer un gran esfuerzo para revertir la situación", ha dicho.

La regidora ha puesto en valor que se ha trabajado "a destajo en las últimas horas para recobrar la normalidad", asegurando que Torremolinos "va a llegar a la Semana Santa en perfectas condiciones, porque esta temporada turística es la más importante en décadas y no podemos permitirnos ni un paso atrás".

Por último, ha incidido en que comienza una temporada turística "clave", que va a medir "nuestra fuerza real tras el parón de la pandemia". "No debemos desaprovechar ni un solo recurso, y todas las administraciones deben estar a una", ha manifestado.

Por su parte, Manuel Villafaina ha recordado que "esto es una reivindicación muy antigua, ya hace más de 30 años se hizo un espigón, un dique sumergido, en la playa de La Rada de Estepona y jamás ha vuelto a perderse por lo tanto eso es lo que venimos reivindicando la estabilización de la playa. Yo creo que el canon que pagamos es suficiente como para que en tres o cuatro años esto se pudiera terminar".