Un juzgado de Málaga analizará qué derechos y conceptos salariales tiene que restituir Limasa a trabajadores

Publicado 07/02/2019 14:26:54 CET

MÁLAGA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 4 de Málaga analizará este mes, en concreto el día 19, "cuáles son los conceptos salariales y los derechos que han sido conculcados a los trabajadores de la empresa de limpieza Limasa y que tiene que reponer", según el letrado del sindicato STAL, José María Ramírez, "desde los vestuarios hasta las pagas extras, y la tabla salarial con incremento del dos por ciento que se ha venido negando".

Dicho juzgado ha acogido este jueves una parte de la vista fijada, --que continuará el día 19--, en la que se ha vuelto a instar a la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a instancias del STAL, en la que "se reconoce que el convenio que se aplica es el de 2010-2012".

El letrado ha explicado en declaraciones a los periodistas que en esa vista, la empresa "se ha opuesto a la ejecución de la sentencia", por lo que ha lamentado que "estamos en el día de la marmota porque ya lo han resuelto hasta tres juzgados que no son aplicable los acuerdos de 2013".

"Cuántas sentencias necesita Limasa, la edil Teresa Porras y el alcalde, Francisco de la Torre, para evidenciar que los derechos de los trabajadores son los que están reconocidos en la única norma de cobertura que es el convenio colectivo de 2010-2012", ha asegurado el abogado.

Para Ramírez, "ya está reconocido qué convenio tienen que aplicar y solo estamos discutiendo cuáles son los derechos que tienen que reponer a los trabajadores", apuntando que la suma económica que representarían esos conceptos "es complicado determinar, pero de 12 o 14 millones a 20 millones de euros".

El letrado ha explicado que aunque este juzgado determine los derechos y conceptos que se tienen que reponer, será de forma "genérica", por lo que los trabajadores, de forma individual e independiente, "tendrán que ejercer acciones en reclamación de las cantidades exactas que se les deben". Ha dicho que por parte de STAL ya ha presentado unas 100 de estas demandas individuales.

Asimismo, el letrado ha indicado que "en el caso de que aún ejecutándose la sentencia, Limasa se mantenga en su comportamiento o actitud negativa al cumplimiento de las resoluciones judiciales, tenemos que ver si existe un eventual delito de desobediencia a la autoridad"; algo que "aún no" se da, sino que "habrá que esperar a la ejecución de la sentencia".

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, ha apuntado que la jueza "tiene claro lo que se tiene que determinar", apuntando que los dos temas más importantes que pretenden los trabajadores son "la actualización de las tablas salariales --al 1,5 o dos por ciento-- que nos falta y la paga de productividad".

Ha destacado que el comité de empresa "es el órgano colegiado y representamos a 1.800 familias". "Hemos sido transparente, no hemos cerrado las negociaciones", ha asegurado, apuntando que "la gente está viendo que no es lo que dicen ellos". "Han ofrecido una locura, quieren que firmemos un convenio de 2013 a 2023, y del 2013 al 2018 que pongamos que no hay atrasos", ha dicho a los periodistas.

"Eso no se puede admitir, no vamos a cortarles el derecho al trabajador individualmente, que lo tienen por sentencia firme", ha manifestado, quien sobre la fecha del 15 de febrero que ha puesto el alcalde ha señalado que "ha estado dándole patadas a la pelota hacia delante, hoy dice una cosa, mañana dice otra...".

"Esto no es una reunión de vecinos, con todos mis respetos a esas reuniones; esto es un colectivo que representamos a 1.800 familias y no vamos a admitir amenazas, porque nosotros no estamos amenazando, sino defendiendo el derecho de los trabajadores y eso es lo que vamos a seguir haciendo", ha señalado Belmonte. La estimación es que son unas 250 demandas individuales las presentadas ya a través de UGT.