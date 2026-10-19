Málaga conmemora el Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado del Área de Derechos Sociales, Francisco Cantos, y la presidenta de la Asociación de Atención a Mujeres operadas de Cáncer de Mama (Asamma), María Adela Arroyo, ha asistido este lunes a la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre.

El acto, que se ha celebrado en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, ha sido organizado por la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer.

En concreto, forma parte de la Agrupación el Ayuntamiento a través del Área de Derechos Sociales junto a las entidades Asamma, Fundación Ronald McDonald, AVOI, Fmaec, Cudeca, AECC, Cesare Scariolo y Fundación Andrés Olivares.

A la lectura del manifiesto, a cargo de dos socias de la entidad, también han asistido las delegadas territoriales de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, y la de Salud de la Junta en Málaga, Laura Valle y Lucía Yeves, respectivamente, así como otros miembros de la Corporación municipal.