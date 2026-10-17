Los diseñadores de Málaga de Moda abren su 'backstage' en Factoría SIMOF by Lagoh en Sevilla - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA/SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de una decena de diseñadores de moda y complementos de flamenco adheridos a Málaga de Moda se han dado cita este pasado viernes en Sevilla en Factoría SIMOF by Lagoh, un evento vinculado a la Semana Internacional de la Moda Flamenca y que se celebra desde ayer viernes en el Centro Comercial Lagoh de la capital hispalense.

SIMOF dio el jueves el pistoletazo de salida a la temporada de moda flamenca con esta iniciativa en la que los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo de los profesionales y descubrir un avance de las tendencias de la próxima temporada.

Así, diseñadores, modelos, fotógrafos, estilistas y profesionales de la comunicación se dan cita para mostrar el proceso creativo de una colección antes de su presentación en la Semana Internacional de la Moda Flamenca, que se celebrará del 14 al 17 de enero de 2027 en FIBES.

"Para Málaga de Moda es un auténtico honor seguir de la mano de SIMOF en todas sus iniciativas para seguir impulsando a nuestros diseñadores locales más allá de nuestra provincia y que encuentran en esta ocasión una original oportunidad para llegar a los verdaderos amantes de la moda como es el público final", ha afirmado la diputada responsable de Málaga de Moda, Esperanza González.

SIMOF es desde 1995 la única plataforma oficial que promueve la moda flamenca en el ámbito nacional e internacional y un punto de encuentro para creadores andaluces, tanto noveles como consagrados.

Con Factoría SIMOF by Lagoh, SIMOF amplía su compromiso más allá de la pasarela: acompaña a las firmas desde el proceso creativo hasta la presentación y comercialización de sus colecciones.

Abrir este gran 'backstage' de la moda flamenca al público permite mostrar lo que hay detrás de cada propuesta: la inspiración, los tejidos, los detalles artesanales y el trabajo de los profesionales. De esta forma, se da visibilidad a ese talento, se genera nuevos contenidos y oportunidades de promoción y acerca las colecciones al público y al consumidor final.

MÁLAGA DE MODA EN FACTORÍA SIMOF BY LAGOH

Los diseñadores de moda flamenca desplazados hasta Sevilla de la mano de Málaga de Moda son Ana Lanas, Azahara Crisóstomo, Berillús, Enrike Vicent, Essencial by EM, Jote Martínez, Julieth, Magalí Villanueva, Mar Abad Flamenca, Montecolina y Susana Zamora y fue este pasado viernes, 16 de octubre, cuando desvelaron cuales eran los secretos de su proceso creativo antes de una pasarela y de la venta final.

Para ello, forman parte de un proceso en el que se incluyen a modelos, maquilladores, peluqueros, fotógrafos y entrevistas que se difundirán por los canales de SIMOF.

Asimismo, este pasado viernes en horario de tarde-noche participaron en un pase de modelos para enseñar los adelantos de sus colecciones Primavera/Verano 2027.