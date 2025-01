Málaga Film Office atiende más de 500 proyectos audiovisuales en 2024

'La chica de nieve 2: el juego del alma', 'Reina Roja 2' y 'Batalla de restaurantes', entre las producciones

Málaga Film Office, la ventanilla única del Ayuntamiento de Málaga dedicada al sector audiovisual, adscrita a Málaga Procultura y dependiente del Área de Cultura, ha atendido en 2024 un total de 509 proyectos audiovisuales, que supusieron una inversión económica directa de más de 5,4 millones de euros.

Entre ellos, se llevaron a cabo grandes producciones como las series 'La chica de nieve 2: el juego del alma', que se estrena este viernes en Netflix; 'Reina Roja 2: Loba Negra', de Prime Vídeo; el largometraje documental 'Gypsy en el Soho. El sueño de Antonio Banderas', del malagueño Enrique García para Canal Sur; los programas 'MasterChef' T12 para TVE, 'Viajeros Cuatro Costa del Sol' y 'Cuarto Milenio' para Cuatro y 'Batalla de Restaurantes' para la Sexta, cuyo estreno está previsto el 11 de febrero.

La oficina de rodajes municipal opera desde el 2001 coordinando de manera gratuita todas las necesidades de las producciones audiovisuales en la ciudad, han señalado en un comunicado. Asimismo, promueve Málaga como localización ideal, resaltando a sus profesionales y empresas del sector, así como todos los proyectos desarrollados en la capital, incluidos videojuegos y animación.

Así, Málaga Film Office es una herramienta clave para atraer inversión a la ciudad mediante el sector audiovisual y forma parte de la Red de Ciudades de Cine de Andalucía Film Commission y de la Spain Film Commission a nivel nacional.

Las producciones representan un significativo motor económico para Málaga, no solo por el impacto directo, sino también por el efecto económico indirecto e inducido generado a través de la proyección de Málaga a nivel mundial, fomentando además el turismo ligado a las producciones.

Este esfuerzo de promoción se lleva a cabo en cualquier etapa de la producción, desde la captación de proyectos audiovisuales, ofreciendo asesoramiento sobre las ventajas de producir en la ciudad, hasta la asistencia en la búsqueda de localizaciones municipales y la gestión de permisos necesarios, todo ello en coordinación con las diversas áreas del Ayuntamiento.

El alcance de esta oficina va mucho más allá, destacando el trabajo y el reconocimiento de creadoras, técnicos y empresas audiovisuales locales, incluso si la producción se realiza fuera de Málaga.

"Este esfuerzo no solo es enriquecedor para todos, al poner en valor el nivel y talento del sector audiovisual malagueño, sino que también sirve de escaparate para futuros proyectos, contribuyendo a la consolidación de la industria". Por ello, Málaga Film Office "es considerada una poderosa herramienta local que impulsa la atracción de inversión, actuando como un motor de riqueza para Málaga".

PRODUCCIONES

Entre las producciones realizadas en parte o de forma íntegra en Málaga capital durante el 2024 destacan en largometrajes los nacionales 'Aullar' bajo la dirección de Sergio Siruela (73140323PC Ezekiel Montes); 'Vírgenes', de Álvaro Díaz Lorenzo (Spal Films); 'Perros y diablos' de Javier Ruiz (Producciones Brillante) y los documentales 'La gran redada', de Pilar Távora (Arbonaida Films&Arts) así como 'Marisol, llámame Pepa', de Blanca Torres (Sarao Films). En el ámbito internacional, la superproducción india 'Kalki 2898-AD', que contó con la colaboración del estudio The Embassy VFX en España.

Por otro lado, en series de ficción destacan las nacionales 'La chica de nieve 2: El juego del alma', bajo la dirección de David Ulloa y Laura Alvea, producida por Atípica Films para Netflix; 'Dos Tumbas' dirigida por Kike Maíllo, producida por Sábado Películas y 'Reina Roja 2: Loba Negra', dirigida por Koldo Serra producida por Dopamine/Focus para Prime Video.

De igual modo, se llevaron a cabo series documentales como 'Pasión y gloria', sobre la Semana Santa para RTVE; 'Amparo Muñoz: la mujer que dijo no', dirigida por María José Camacho de Magnetika Films para RTVE/Canal Sur y 'Paco de Lucía: Flamenco Legacy', dirigido por Antonio Cadenas de Womack Studios para Canal Sur.

En relación con las series internacionales destacan las británicas 'This City is Ours' (Left Bank Pictures), cuya producción en Málaga fue realizada por Palma Pictures para la BBC y 'The Girlfriend', (The Imaginarium), dirigida por Robin Wright, que contó con la ayuda de la nueva empresa de service malagueña Ánima Stillking para Prime Video; y la finlandesa 'Queen of Fucking Everything', de Rabbit Films con la colaboración de Mediasur (Mediapro) para YLE Areena.

Programas como MasterChef T12 (Shine Iberia), La vuelta al mundo a la España Digital (Beta Entertainment Spain), entre otros; documentales, como 'Manuel Alcántara. Una vida en 12 asaltos', dirigido por Manu Sánchez (16 Escalones Producciones); y cortometrajes como 'Las cuatro estaciones', dirigido por Marta Cora Castro'; 'Con la alergia en la mochila', dirigido por Juana Torrijos; 'Perla', del director y actor malagueño Ignacio Nacho, son otros de los proyectos.

Asimismo, Málaga acogió vídeos institucionales y promocionales y producciones publicitarias que también han elegido localizaciones de la ciudad.

Muchas de estas producciones se pueden visualizar en el canal de YouTube de Málaga Film Office en el que se promocionan los proyectos audiovisuales realizados en la ciudad por tipos de producción, localización, nacionalidad, agrupación u objetivo, así como por año de grabación.

CASI 300 TRÁMITES DE COORDINACIÓN

De los 509 proyectos audiovisuales que atendió Málaga Film Office en 2024, se llevaron a cabo 225, que supusieron una inversión económica directa de más de 5,4 millones de euros. Para ello, la oficina de rodaje malagueña realizó 284 trámites en coordinación con las diferentes áreas municipales competentes.

Por nacionalidad, vuelve a ser España el país que produjo más en Málaga con 192 producciones, seguido de Inglaterra con 12 y este año por primera vez Polonia, con cuatro proyectos. El tipo de producción que más se llevó a cabo en Málaga en 2024, como en años anteriores, fue la publicidad (fotos/spots publicitarios y vídeos --tanto videoclips como corporativos--) con 93 producciones, seguida de cortometrajes con 39 y por último programas --de TV y online-- con 34.

Sin embargo, en el aspecto económico no sigue este orden dado que fueron las series las que más invirtieron, seguidas de la publicidad y en tercer lugar los largometrajes.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Por otro lado, han reiterado que el trabajo de Málaga Film Office se hace desde un fuerte compromiso con el medio ambiente, apostando por prácticas de desarrollo sostenible que previenen y minimizan el impacto ambiental que se derivan de las actividades audiovisuales.

En esta línea, junto con Promálaga y el Centro Asesor Ambiental, dependiente del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Málaga Film Office ofrece el sello de producción sostenible, que certifica las buenas prácticas en esta materia de las empresas que eligen Málaga como localización para sus trabajos audiovisuales.

El objetivo de este procedimiento --que convierte a Málaga en referente-- es concienciar e implicar a todo el sector audiovisual. Se concedieron cuatro sellos en 2024 (14 desde que comenzó la iniciativa en el 2021) para Atípica Films (serie La chica de nieve 2), La Liga Studios (spot publicitario Manifiesta EA 24/25), Ánima Stillking / Otoño Films (serie The Girlfriend) y Reina Roja Producciones (serie Reina Roja).